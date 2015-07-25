Eide: Kıbrıs sorunu çözümlenebilir bir sorun

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs sorununun çözümlenebilir bir sorun olduğuna inanıyor. Eide, çözüm için güven, irade ve liderlik gerektiğini, şimdi...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs sorununun çözümlenebilir bir sorun olduğuna inanıyor. Eide, çözüm için güven, irade ve liderlik gerektiğini, şimdi bunların var olduğunu söyledi.



Eide yakalanan momentumun heba edilmemesi gerektiğini belirterek en büyük başarının değişen tavırlar olduğunu ifade etti.



Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na demeç veren Espen Barth Eide, müzakerelerin şimdiki aşamasına değindi ve tarafların bulunacak çözümün Avrupalı karakterini kabul etmelerinin önemine işaret etti.



Siyasi bir anlaşmaya varmak ve anayasayı hazırlamak için yapılacak çok iş olduğunu, aylar alacak yoğun bir çalışma gerektiğini belirtti. Eide şimdi müzakerelerin sadece yönetim konusunu kapsamadığını, tüm yönleri kapsadığını belirtti. Eide, garantör ülkelerle ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda temas halinde olduğunu söyledi.





Eide, BM Genel Sekreteri’nin kendisi ve liderlerle temas halinde olduğunu, tam olarak bilgilendirildiğini, katılımının yararlı olacağı değerlendirildiği zaman süreçte yer alacağını belirtti.