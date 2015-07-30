Eide; Kıbrıs konusunda üretken bir yöne doğru gidiş var

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs konusunda üretken bir yöne doğru gidiş olduğunu ve iyimser olduğunu vurguladı. Mevcut iklimin çözüme çok uygun olduğunu,...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs konusunda üretken bir yöne doğru gidiş olduğunu ve iyimser olduğunu vurguladı.

Mevcut iklimin çözüme çok uygun olduğunu, daha iyisinin umulamayacağını kaydeden Eide, bu fırsatın en iyi şekilde kullanılarak en erken zamanda çözüme ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM Medya Merkezi’ne mülakat verdi.



Anastasiades ve Akıncı’nın önceki liderlerden farklı olarak küçük ayrıntılara odaklanmak yerine büyük resme baktıklarını kaydeden Eide, pazartesi günü liderlerle görüşeceğini ve onlara Güvenlik Konseyi’nin desteğini aldıklarını ileteceğini söyledi.

LİDERLER GERÇEK ÇÖZÜM MODUNDA

Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades’in aralarında olumlu bir tavır geliştirdiklerini ve gerçek çözüm moduna girdiklerini kaydetti.

Müzakerelerde şimdi yıllarca tartışılan konuları ele aldıklarını belirten Eide, bir yandan çözüme yönelik çalışmalar sürerken, diğer yandan günlük konuları ele aldıklarını dile getirdi. Bunu güven artırıcı önlemler yoluyla yaptıklarını kaydeden Eide, yeni sınır kapıları açılması, telefon bağlantısı, elektrik hattı şebekelerini örnek gösterdi.

Eide, esas amacın birleşmiş olan ancak ayrılan adayı yeniden birleştirmek ve iki toplumlu ve federal çatı altında tek egemenliğe sahip bir ülke yaratmak olduğunu belirtti.

Bölgesel faktörlerin müzakerelere bir canlılık ve hız kattığını da dile getiren Eide, Kıbrıs’ın Avrupa ülkesi olmasına rağmen jeopolitik olarak çok dengesiz bir konumda bulunduğunu ve bu nedenle bu zamanda artık çözümsüzlüğün devamının kötü olduğunu, bu konuda Kıbrıslıları da ikna ettiklerini söyledi.

“EKONOMİK OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR FEDERAL ÇÖZÜM İHTİYAÇ”

Yunanistan’da yaşanan ekonomik gelişmelerin adada siyasi çözümün gerekliliği kadar ekonomik olarak sürdürülebilir federal çözümün bir ihtiyaç olduğunu da ortaya koyduğunu ifade eden Eide, daha iyi bir ekonominin insanlar için iş ve refah anlamına geldiğini belirtti.



Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs’a sağlayacağı yararları da anlatan Eide, öncelikle orijinal olarak bir bütün olan adanın yeni bir politik çerçevede yeniden birleşeceğini, farklı toplumların bir arada yaşamasıyla oluşan zengin kültürün meyvelerinin alınacağını ifade etti. Eide, iki ekonominin bir olacağını, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olmasının adaya önemli ekonomik fırsatlar sağlayacağını belirtti. Eide, adanın etrafındaki doğal kaynakların da çözümden sonra birlikte kullanılacağını söyledi.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla yürütülen çalışmalarda konuları 6 bölüme ayırdıklarını ve konularla ilgili ilerlemeyi sürdürdüklerini kaydeden Eide, sonunda yeni bir anayasa yazmaya başlamak durumunda kalacaklarını söyledi.

Eide şu an yaptıklarının tüm parametrelerle ilgili anlaşmalar üzerinde müzakere etmek olduğunu ve bunun büyük bir iş olduğunu kaydetti.

Eide, AB standartlarına uyumla ilgili çalışmalar gerektiğini de ifade etti ve çözümle tüm adanın AB üyesi olacağını belirtti.

KUZEY KIBRIS’TAKİ KURUMLARIN AB’YE HAZIRLIĞI

İlerleyen aylarda Kuzey Kıbrıs’taki kurumların AB’ye hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar yapılacağını da kaydeden Eide, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun, yabancı askeri güçlerin adadaki varlığının, Garanti Anlaşmaları’nın da üzerinde çalışılacağını kaydetti.

Bir takvim bulunmadığını ancak liderlerin zaman kaybetmek istemediğini, Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdiği Güvenlik Konseyi’nin de mesajının bu olduğunu söyleyen Eide, şu an adada mevcut olan iklimin çözüme çok uygun olduğunu, daha iyisinin umulamayacağını ve bu fırsatın en iyi şekilde kullanılarak en erken zamanda çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı.