Eide: 'Her şey siyasetçilere bırakılmamalı'

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, sürecin sadece siyasetçilerin kontrolüne bırakılmayacak kadar önemli olduğunu ve sivil toplumun ve sürecin takipçisi olması gerektiğini ifade...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, sürecin sadece siyasetçilerin kontrolüne bırakılmayacak kadar önemli olduğunu ve sivil toplumun ve sürecin takipçisi olması gerektiğini ifade etti



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, önceki akşam Mağusa İnisiyatifi’ni ziyaret etti.

İnisiyatifin Gazimağusa Suriçi’ndeki eski Bandabuliya binasındaki ofisinde yer alan görüşmede Eide, Mağusa İnisiyatifi'nin önceki çalışmaları ve Kıbrıs konusu ile ilgili tutumu hakkında bilgilendirildi.

Mağusa İnisiyatifi aktivisti Okan Dağlı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, inisiyatifin müzakere sürecinde barışçı söylem ve iki toplumun işbirliği sürecine katkıda bulunmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dağlı, olası bir referandumda evet oylarının artması ve federal bir Kıbrıs’ın sürdürülebilirliği için her türlü katkıya hazır olduklarını da ifade etti.

EİDE

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de yaptığı konuşmada, Mağusa İnisiyatifi’ni uzun süredir bildiğini ve çalışmalarını takip ettiğini söyledi.

“Sivil toplum inisiyatifinin sürece güçlü bir şekilde katılmasına şahit olmak hem önemli hem de cesaretlendiricidir” diyen Eide, Kıbrıs sorununun çözümünün tüm Kıbrıslılar için önemli olduğunu vurguladı. Eide, bu süreçte her şeyi siyasetçilerden beklememek gerektiğini ifade ederek, “Her şeyi de siyasetçilere bırakmamak gerektiğini eski bir siyasetçi olarak söylüyorum” dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşamadan Birleşmiş Milletler’in memnun olduğunu dile getiren Eide, iki liderin anlamlı bir güven ortamı içinde, çetrefili konular da dahil olmak üzere çeşitli meseleleri tartıştıklarını kaydetti. Eide, görüşmelerin iki lider tarafından son derece dinamik bir biçimde Avrupa değerlerine uygun şekilde sürdürüldüğünü vurgularken, özellikle sivil toplum örgütlerine, iş insanlarına, akademisyenlere sürecin devamlılığı için önemli görevler düştüğünü belirtti. Eide, sürecin sadece siyasetçilerin kontrolüne bırakılmayacak kadar önemli olduğunu yinelerken, sivil toplumun ve diğer tüm aktörlerin sürecin takipçisi olması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ve berberindeki heyet, görüşmenin ardından, inisiyatif aktivistleri ile birlikte Mağusa Suriçi'ni gezerek kent hakkında bilgi aldı.

İnisiyatif aktivistleriyle yaptığı turun sonunda, kentin kültürel mirasından ve anıtsal değerlerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Eide, Mağusa İnisiyatifi’nin önerdiği ve her iki lider tarafından da kabul gören Mağusa’nın UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne eklenmesi konusunda atılacak adıma destek vereceğini sözlerine ekledi. Mağusa İnisiyatifi, açıklamasında, Eide’nin bu sözlerine atıfta bulunarak, Kuzey Kıbrıs’taki hiçbir anıtsal değerin mevcut siyasi durumdan dolayı UNESCO Kültürel Miras Listesi’nde dahil edilememekte olduğunu kaydetti.