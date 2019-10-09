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Ehliyetler değişiyor

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KKTC’de dünya standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği bulunan yeni ehliyetler için yakında ihaleye çıkılacak

Ehliyetler değişiyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’de dünya standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği bulunan yeni ehliyetler için yakında ihaleye çıkılacağını bildirdi. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Merkezi İhale Komisyonu tarafından yayınlanacak duyuru ile birlikte uzun ömürlü ve güvenlik düzeyi yüksek sürücü ehliyetine geçiş süreci başlayacak.

İhale sürecinin sonuçlanması ile birlikte yeni ehliyetler için başvuru kabul edilmeye başlanacak.

Buna göre ehliyet değişim süreci başlangıcında en az iki yıllık geçerli ehliyeti bulunanlar ücretsiz, iki yıldan az geçerli ehliyeti bulunanlar ise belirlenen harcı ödeyip ehliyetlerini yeni ehliyetler ile değiştirebilecek.

Ehliyet tazeleme için başvurular internet üzerinden de kabul edilecek. İlk kez ehliyet alacak olanlar başvurularını şahsen yapacak ve imzaları başvuru noktasında elektronik imza pedi ile alınacak. Yeni ehliyet, talep edilmesi halinde 3 iş günü içerisinde ücret karşılığı özel kurye ile hamilinin vereceği adrese teslim edilecek.

Ehliyetlerin ön yüzünde büyük harflerle basılan “sürüş ehliyeti” kelimeleri; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ibaresi ve amblemi; Kıbrıs haritası ve "TRNC" harfleri; MLI çoklu lazer simgesi ve çip yer alırken, hamilinin soyadı, adı, doğum tarihi ve yeri, ehliyetin verildiği tarih, ehliyetin süresinin sona erme tarihi, kimlik kartı numarası, ilk sürüş ehliyeti alma tarihi, sürüş ehliyeti numarası, fotoğraf, sürekli ikamet adresi, imza ve araç sınıfı bilgileri yer alacak.

Ehliyetlerin arka yüzeyinde ise hamilinin kullanma yetkisine sahip olduğu araç sınıfı, her sınıfın ilk ehliyet veriliş tarihi, her sınıfın son kullanma tarihi, etkilenen her sınıfın karşısına denk gelecek şekilde sınıflandırma kodları, ehliyet sahibinin kan grubu, QR kodu ve barkod bulunacak. 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’nde belirtilen araç sınıflandırmaları, arka yüzeyde şema şeklinde yer alacak.

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