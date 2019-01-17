"Ehliyet sisteminde zihniyet dönüşümüne girilecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı, ehliyet sınavına girecek adayların ehliyeti “kesin alırım” şeklinde görmemeleri gerektiğini, bu nedenle 2019 içerisinde tüm paydaşların içine sinen, öğrencilerin de başarılı olmak için kendilerini iyi çalışmak zorunda hissedecekleri, sürücü eğitmenlerinin de dahil olduğu bir zihniyet dönüşümüne girileceğini ifade etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde 2017’de Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan sürücü eğitmenleri, ehliyet sınavları ve diğer konularda 2 Mayıs 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek tüzüklerle ilgili sürücü eğitmenlerine sunum yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “Trafikte Reform ve Eğitim Programı” adı altındaki sunum Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşti.

BAĞZIBAĞLI: “EN ÖNEMLİ GÖREV ŞOFÖR ADAYI EĞİTMENLERİNE DÜŞÜYOR”

Sunumun açılışında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, trafik güvenliğinde en önemli görevin şoför adayı eğitmenlerine düştüğünü, iyi eğitilmemiş ehliyet sahiplerinin yollarda seyretmesinin trafik güvenliği açısından son derece sakıncalı olduğunu ifade etti.

“2019’DA ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ”

Bağzıbağlı, ehliyet sınavına girecek adayların ehliyeti “kesin alırım” şeklinde görmemeleri gerektiğini, bu nedenle 2019 içerisinde tüm paydaşların içine sinen, öğrencilerin de başarılı olmak için kendilerini iyi çalışmak zorunda hissedecekleri, sürücü eğitmenlerinin de dahil olduğu bir zihniyet dönüşümüne girileceğini ifade etti.

Kemal Bağzıbağlı, sunumun birinci kısmında Bakanlar Kurulu tarafından 2017’de onaylanan tüzüklere dair bilgi verirken Ocak-Mayıs 2019 döneminde yapılacak çalışmalarla ilgili detay aktardı.

2-3 ŞUBAT’TA ÇALIŞTAY

Müsteşar Bağzıbağlı, 2-3 Şubat tarihlerinde tüzükler ve sektörün gelişimine dair çalıştay düzenleneceğinin duyurusunu yaptı ve sektör paydaşlarından yaşanılan sıkıntılar, çözüm önerileri ve tüzüklere dair görüşleri çalıştay sırasında bakanlığa sunmaları istedi.

Sunumun ikinci kısmında ise İngiltere’den Sürücüler ve Araçlar Standart Ajansı (DVSA), Onaylanmış Sürüş Eğitmeni (ADI), Resmi Kayıtlı Eğitmen Eğiticisi (ORDIT) ve Profesyonel Şoför Deneticisi (FLEET) sertifikalarına sahip Cemal Sunar önümüzdeki Ocak-Mart 2019 döneminde sürücü eğitmenlerine ve müfettişlere vereceği eğitim programını ve müfredatını tanıttı.

Sunumda Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Trafik Dairesi’ne bağlı Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği Başmüfettişi Gürel Cantaş da hazır bulundu.