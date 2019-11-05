banner255
banner69
Koçların hedefleri final
Koçların hedefleri final
8 0
Aresliler’den güzel dereceler
Aresliler’den güzel dereceler
33 0
 
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
24 0
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
10 0
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
Akıncı’dan Anastasiadis’e kalıcı bölünme uyarısı
14 0
“Bugünü değil yarını kazanacak politikalar üretilmeli”
“Bugünü değil yarını kazanacak politikalar üretilmeli”
5 0
“Nüfusun 3-4 katı turist ağırlıyoruz”
“Nüfusun 3-4 katı turist ağırlıyoruz”
8 0
banner82

“Ehliyet sınavına girenlerin yüzde 99’u geçiyor”

banner27

Başbakan Tatar, “Son 45 yıldır hangi hükümet olursa olsun bu kazalar oluyor” dedi ve ehliyet sınavına giren herkesin sınavı geçtiğine dikkat çekerek, ehliyet sisteminin de elden geçirilmesi gerektiğini ifade etti

“Ehliyet sınavına girenlerin yüzde 99’u geçiyor”
banner267

Meclis’te trafik kazaları konusunda konuşan Başbakan Ersin Tatar “bu acı hepimizindir, halkımızındır” diyerek, öte yandan birbirini suçlayarak bir yere gidilemeyeceğini dile getirdi. 
Yollardaki eksikliklerin imkanlar çerçevesinde çözüldüğünü söyleyen Tatar, Polis teşkilatıyla da bu konuyu sıklıkla ele aldıklarını, polisin de imkanlarını zorladığını anlattı. 
Tatar, acı kayıpların azalması için hassasiyetle çalıştıklarını, bu konuda hep birlikte hareket etmek gerektiğini dile getirdi.
İçleri yanarak Güzelyurt’taki cenazeye katıldıklarını kaydeden Tatar, bunun bir siyasi malzeme haline getirilmemesi, sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini anlattı. 
Tatar “Görüyoruz ki son 45 yıldır hangi hükümet olursa olsun bu kazalar oluyor” dedi.
Yabancıların araç kullanması konusunun da ele alınması gerektiğini anlatan Tatar, ehliyet sisteminin de elden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
“Ehliyet sınavına girenlerin yüzde 99’u geçiyor” diyen Tatar, bu konunun incelenmesi gerektiğini dile getirdi. 
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.