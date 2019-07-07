“Ehliyet alma süreçleri kabul edilemez”

Şoför Okulları Birliği Başkanı Serdar Özbek, ülkede ehliyet alma süreçlerinin kabul edilemez olduğunu ve anaokulundan başlayarak trafik eğitimlerinin okullarda geniş yer bulması gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Şoför Okulları Birliği ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), trafikteki sorunların ele alındığı bir görüşme yaptı.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın açıklamasına göre iki örgüt, yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, profesyonel/mesleki ehliyetlendirmenin uluslararası kurallar ve standartlara uyulması konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, birliğin KTEZO çatısı altında örgütlenmesi de görüşüldü.

Toplantıda; ehliyet vermenin uluslararası kurallara ve standartlara uygunluğunun sağlanması amacıyla KTEZO’nun 3 yıldır yürüttüğü çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

Toplantıya Business Management School of Cyprus Direktörü Bülent Çetinkaya ve Trafik Eğitmen Eğiticisi Uzman Cemal Sunar da katıldı.

Toplantıda KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yıllardır mesleki eğitim çalışmalarını yürüttüklerini, bu konuda önemli deneyimler elde ettiklerini, profesyonel ehliyetlendirme konusunda ise 3 yıldır Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kanber, şoför okulları ile işbirliği yaparak ülkenin en yakıcı sorunu olan profesyonel ve mesleki ehliyetlendirme süreçlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülmesi için tüm aşamalarda çalışmaya hazır olduklarını ve böylece bu önemli sorunu artık daha çok canlar yanmadan sonlandırmak istediklerini ifade etti.

Şoför Okulları Birliği Başkanı Serdar Özbek de, trafik sorununun sağlık ve eğitim kadar önemli bir sorun olduğunu, ülkede ehliyet alma süreçlerinin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda sorunun çözümü için KTEZO ile işbirliğine geç kaldıklarını ifade etti.

Anaokulundan başlayarak trafik eğitimlerinin okullarda geniş yer bulması gerektiğini belirten Özbek, ülkede her şeyden önce trafik kültürüne ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özbek konuşmasında, şoförlerin kırmızı ışıkta durmadıkları zaman ceza alacaklarını değil, saygısızlık yaptıklarını ve bir başkasının hayatını riske soktuklarını bilmeleri gerektiğini hatırlattı.

Özbek, şoför okulları olarak ehliyet için eğitimler yaptıklarını ancak taksi, kamyon, tır, dozer şoförlüğü ve motorlu kurye gibi mesleklerin profesyonel ehliyet kapsamında olduğunu söyledi. Bu konularda ülkede hiçbir çalışma olmadığını, müfredat ve standartların bu alanlarda ayrı ayrı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Özbek, buna bağlı olarak eğitimlerin yapılmasının şart olduğunu kaydetti. Özbek, KTEZO ile birlikte bu çalışmalarda yer alacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da toplantıda, oda olarak bugüne kadar mesleki/profesyonel ehliyetlendirme ile ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tulga, şoför okullarında eğitimcilik yapanların yeniden eğitimi, bugüne kadar verilmiş ve bundan sonra verilecek profesyonel sürücü belgelerinin kayıt altına alınması için gerekli sistemin kurulması ve tüm bu belgelendirme sürçlerinin uluslararası standartlarda olması için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti. Projelerinin 2 yılı aşkın bir süredir ulaştırma bakanlarının önünde durduğunu, bakanlıkla işbirliği protokolü imzalanması halinde sektörlerle işbirliği içinde çalışmaların hemen başlayabileceğini kaydetti. Tulga, ihtiyaç duyulan nitelikli ve mesleki şoför eğitimlerinin başlatılmasının ülkede ciddi anlamda istihdam yanında trafik kaosu ve kazalara da büyük ölçüde çözüm getireceğini vurguladı.