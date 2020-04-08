"Eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleşmesi önlenmeli"

CTP) Eğitim Çalışma Grubu, eğitim kayıplarının giderilmesine yönelik öneri hazırladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Çalışma Grubu, eğitim kayıplarının giderilmesine yönelik öneri hazırlayarak, “Öncelik, sürecin sıkıntılarını farkında olarak eğitim kayıplarını planlı ve programlı şekilde gidermek” açıklamasında bulundu.

CTP Eğitim Çalışma Grubu, “Yapabileceğimiz en büyük hatalardan biri geç kalmak, sorunların daha da büyümesine yol açmaktır” uyarısı yaptı.

Bu hataya düşülmemesi için bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduğunu belirten CTP Eğitim Çalışma Grubu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Salgın, sağlık, ekonomi, eğitim ve pek çok başka alanda ciddi sorunlar yaratmıştır. Sorunların giderilmesinde kullanılabilecek yöntemler ve yapılması gereken düzenlemeler bir an önce tartışmaya açılmalı, gerekli hazırlıklar ve planlamalar hızla yapılmalıdır. Bu önerilerimiz bu yöndeki tartışma ve hazırlıklara katkı yapmak amacıyla ortaya konulan ilk çalışmamızdır. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek, kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verdi.

CTP Eğitim Çalışma Grubu’nun eğitim kayıplarının giderilmesine yönelik14 maddeden oluşan önerileri şöyle:

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