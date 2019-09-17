Eğitimde değişmeyen manzara

Ülkede her yeni eğitim ve öğretim yılının açılışında yaşanan manzara dün de aynıydı. Okullardaki müdür, müdür muavini, öğretmen kadroları hala tamamlanmadı, ana okullar ve ilkokullar, eğitimin ilk gününe 82 öğretmen eksiğiyle başladı

Minikler ders başı yaptı

Üç aylık yaz tatili bitti, 114 okulda 20 bin öğrenci ders başı yaptı

Devlet okullarında ilkokullar dün açıldı, ortaokul ve liseler ise bugün açılıyor. Büyük bölümü geçen hafta açılan özel okulların bir kısmı da dün yeni ders yılına başladı.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 okulda, yaklaşık 20 bin öğrenci dün ders başı yaptı. Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi ise, bugün ders başı yapacak.

Akademik takvime göre, hem İlköğretim Dairesi, hem de Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda birinci dönem 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek, öğrenciler ve öğretmenler yarıyıl tatilinin ardından 17 Şubat’ta ders başı yapacak.

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 25 Ocak Cumartesi ve Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 19-25 Haziran tarihleri arasında olacak.

