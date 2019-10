Eğitim uçuşu faciayla bitti

Hava Sporları Federasyonu'na ait eğitim uçağı, uçuş yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı Geçitkale Havaalanı pist yakınlarında düştü. Korkunç kazada deneyimli pilotlar Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi

Geçitkale Havaalanı’nda dün saat 12.50 sıralarında Hava Sporları Federasyonu’na ait ultralight eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle pistin yakınına düştü, öğretmen pilotlar 46 yaşındaki Serkan Özcezarlı ile 46 yaşındaki Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası uçağın kokpiti tamamen yanarken, polis kazanın yaşandığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı ve kaza alanını girişe kapadı.

Geçitkale Havaalanı’ndan kalkan ve eğitim uçuşu yaptığı sırada Geçitkale Havalanı'nda pist yakınlarına düşen uçakla ilgili düğümü bugün Türkiye'den gelecek 'Kaza Kırım Ekibi' çözecek. İtalya’dan kısa bir süre önce alınan söz konusu eğitim uçağının düşüş sebebi henüz belirlenemezken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

Kazanın ardından uçağın alev alması ve cesetlerin üzerinde ciddi yanıklar olması nedeniyle enkazdan çıkarılmaları uzun sürdü.

Yaşamını yitiren pilotlar Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya’nın acı haberini alan yakınları, gözyaşları içinde bölgeye koştu.

Ancak polis, uçağın enkazının bulunduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

Uzun süre enkaza uzaktan bakan yaslı aileler, saatlerce polis kordonu önünde gözyaşı döktü. Kazada yaşamını yitiren pilotların cansız bedenlerinin enkazdan kaldırılmasının ardından basının da enkazdan görüntü alınmasına izin verildi.



ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bilgiler verdi.

Atakan, uçağın yeni olduğunu ve yaklaşık üç hafta önce Hava Sporları Federasyon bünyesine katıldığını belirtti. Atakan, "Araç yeni, bakımları sık sık yapılan bir uçak. Pilotlar çok deneyimli. Olayın pilotlardan ya da uçaktan kaynaklandığını söylemek şimdilik zor.” dedi.

Bugün Türkiye’den bir ekip geleceğini ve kazanın oluş sebebinin netlik kazanacağını ifade eden Atakan, “başımız sağ olsun” ifadelerinde bulundu.

Tolga Atakan, uçağın motoru dursa bile süzülebilme özelliği olduğunu, uçağın yeni pilotların da deneyimli olduğunu açıkladı. Hava şartlarının da kötü olmadığını hatırlatan Bakan Atakan, uçağın düşme nedeni ile ilgili henüz net bir şey olmadığını ve gelen ekiplerin yapacağı çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Atakan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Son derece üzücü bir olay. Tüm ulusun, havacılık camiasının başı sağolsun. Kazanın ardından hemen olay yerine gittik, ancak çok geçti. Türkiye’den gelen ekibin yapacağı çalışmalar sonucunda uçağın düşme sebebini açıklayacağız. Ekip, yarın (bugün) sabah 08.10 itibari ile KKTC’de olacak. Pilotlardan bir tanesi de Türkiye’de pilotluk yapıyordu, dolayısıyla çok yönlü bir araştırma olacak. Bu kazanın altında yatan etkenleri yarından sonra daha net öğreneceğiz. Bu tip eğitim uçuşlarında, eğitim yapılacak bölge ve saati bildirilir. Olayın olduğu saatlerde anormal hava durumu ve dış etken tespit etmiş değiliz. Bu model uçuş araçlarında bakımın yapıldığı müddetçe herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu büyük uçaklar için de geçerlidir. Ultralight tiplerin motoru dursa bile süzülerek inebilir."

SOFİ: İNİŞE GEÇİLDİĞİNE DAİR BİR TEMAS YOK

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de, uçuşun bilgilerinde olduğunu belirterek, hava trafiğinde Daire ile koordinasyon olduğundan, uçak kalkarken haber verildiğini söyledi.

Uçuşun ‘meydan turu’ olarak yapıldığını ifade eden Sofi, inişe geçildiğine dair bir temasta bulunulmadığını dile getirdi.

Sofi, kaza sebebi ile ilgili Türkiye’den iki uzmanın geleceğini söyleyerek, “Ancak bizde uzman olmadığı için Türkiye’den getiriliyor diye bir durum söz konusu değildir. Uçak kazaları ile ilgili yetkilendirilmiş bir heyet vardır ve bu heyet, Türkiye ve KKTC’deki olası kazalarla ilgilenirler” diye ekledi.



ÖZTAŞ: YARIN SAATLİK BİR UÇUŞA ÇIKMIŞLARDI

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, kazanın nasıl olduğunun hala belli olmadığını kaydetti ancak "Uçak pistin başında patlamış halde bulundu" ifadelerini kullandı.

Öztaş, pilotların yarım saatlik bir uçuşa çıktığını ve uçağın pistin çok yakınına düştüğünü söyledi. Öztaş, yurt dışından uzmanların beklendiğini bildirdi.



ZİYA: HER İHTİMAL OLABİLİR

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Geçitkale’de düşen eğitim uçağının henüz 20 günlük olduğunu dile getirdi.

Zeki Ziya, uçağın ultralight tipi olduğunu, icp ventura markası ve 3 haftalık bir uçak olduğunu kaydetti. İki kişilik uçağın İtalyan yapımı olduğunu söyleyen Ziya, her amaç için kullanılabildiğini, hafif olmasından dolayı genelde amatör pilotların kullandığı bir araç olduğunu belirtti.

Kaybedilen iki pilotun da deneyimli olduğunu dile getirerek, ailelerine başsağlığı dileyen Ziya, bu aşamada kimsenin kaza sebebine dair açıklama yapmaması gerektiğini, heyetin beklenmesini kaydetti.

Uçağın düşme nedeni ile ilgili her ihtimalin olabileceğine dikkat çeken Zeki Ziya, uçağı satın aldıkları yere de neden düşebileceğini soracaklarını belirtti.

Zeki Ziya, ayrıca uçağı satın aldıkları yerden de ekip gelebileceğini de sözlerine ekledi.







Düşen uçak, bir süre önce Geçitkale Havaalanı’da böyle görüntülenmişti



Ölen pilotların yakınları, bölgeye koştu





Hakan Çetinkaya (solda) ve Serkan Özcezarlı (sağda)





İki pilot da çok tecrübeli bir isimdi

Düşen 'ultralight' tipi uçaklar, dünya çapında sabıkalı

Geçitkale'de düşen uçağın modelinin 'ultralight' olduğu öğrenildi. Ultralight tipi başka bir uçağın, 17 gün önce ABD’de düştüğü kaydedildi. Ayrıca 'ultralight' modeli uçağın geçmişte de birçok kazaya maruz kaldığı dikkat çekiyor. 2007'de Trabzon'da ultralight sınıfı uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti

Geçitkale’de düşen eğitim uçağının modelinin ‘ultralight’ olduğu öğrenildi.

17 gün önce ABD’de Coeur d'Alene Havaalanında ultralight modeli başka bir uçak kullanan pilot, kalkıştan kısa bir süre sonra uçağı düştükten sonra ciddi şekilde yaralandı.

11 Aralık 2018’de Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havalimanından eğitim uçuşu için kalkış yapan Ultralight eğitim uçağı, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Tarlaya inen ve kırım meydana gelen uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci yara almadan kurtuldu.

27 Kasım 2017’de Çanakkale’de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Gösteri uçuşu yapan 'Virus' tipi tek motorlu iki kişilik TC-UTG tescilli ultralight tipi hafif uçak, motor arızası yaşadı ve mecburi iniş yaparken takla attı.

Hafif yaralanan pilot, hastaneye kaldırıldı. AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz olayla ilgili, "Yaralı olarak uçaktan çıkarılan pilotun sağlık durumu iyi. Ancak pilot olası kafa travmasına karşı sağlık ekiplerince müşahede altında tutuluyor" dedi.

29 Eylül 2016’da Antalya'daki Türk Hava Kurumu (THK) Karain Meydanı ve Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Karain Fly-in etkinliğine katılmak üzere gelen ultralight tipi bir uçak, Boğaçayı kıyısına zorunlu iniş yaptı.

İzmir'den kalktığı belirtilen ve Boğaçayı kıyısına zorunlu iniş yapan uçaktaki iki kişi, yara almadan kurtuldu.

13 Mayıs 2007’de Trabzon Havalimanı’na yakıt almak üzere inen Sky Arrow tipi iki kişilik ultralight sınıfı uçak, kalkıştan kısa süre sonra Köprübaşı İlçesi Arpalı Köyü’ne düştü. Kazada uçakta bulunan İngiliz pilot Mihiael Newman ile Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerrif'in emir subayı ve pilotu emekli general Zakaullah Bhangoo hayatını kaybetti. Uçak Trabzon’dan İran’a uçacaktı.

2015 yılında bir ilki gerçekleştirmişlerdi

Geçitkale'deki uçak kazasında yaşamını yitiren deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya, 2015 yılında helikoptere benzeyen gyrocopter (gyroplane) adındaki hava araçlarıyla bir ilki gerçekleştirmişti.

Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya, gyrokopterle İstanbul’dan KKTC'ye uçmuşlardı.



Çetinkaya’nın duygusal öyküsü

Geçitkale'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybedenlerden birisi olan Hakan Çetinkaya, bir yıl önce hayat öyküsünü anlatarak, uçmanın çocukluk hayali olduğunu belirtmişti



Geçitkale’de düşen eğitim uçağında hayatını kaybedenlerden birisi olan Hakan Çetinkaya’nın İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesinde eczacılık yaptığı öğrenildi. Çatinkaya’nın uçuş tutkusuyla Kanada'da gyrocopter uçuş eğitmenliğine uzanan öyküsü, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere umut vermişti.

Bir yıl önce Anadolu Ajansı’na röportaj veren Hakan Çetinkaya, çocukluk hayali olan pilotluk için askeri okul sınavlarına girdiğini, başarılı olmasına rağmen boy ölçülerinin yeterli olmaması nedeniyle okula giremediğini, ancak uçuş hayalinden vazgeçmediğini vurguladı.

Eğitim süreci boyunca havacılıkla yakından ilgilenmeye devam eden, eczacı olduktan sonra dünyada hızla yaygınlaşan gyrocopter ile tanışan Çetinkaya, "ultralight tipi döner kanatlı hava aracı" olarak tanımlanan gyrocopter için İspanya'da eğitim aldı.

Gyrocopter pilotluğunda amatörlükten profesyonelliğe adım atan ve Türkiye'de eğitmenlik yapan birkaç kişiden biri olan Çetinkaya, Gelişmekte Olan Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanlığı görevini de bir süre yürüttü.

Çetinkaya, gyrocopter ile bin 800 saat uçuş tecrübesine ulaşmasıyla yurt dışında da tanınır hale geldi.

Kanada'da bulunan Airpro Gyro Uçuş Okulundan davet alan Çetinkaya, uluslararası eğitmenlik için sınava girerek başarılı oldu ve uçuş eğitmeni lisansını aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Kanada'da da gyrocopter eğitimleri vermeye hak kazanan Çetinkaya, bu ülkedeki uçuş tutkunlarına ders vermeye başladı.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gyrocopterin uçakla helikopter arası kabiliyetlere sahip, güvenli ve eğlenceli bir araç olduğunu, daha çok sportif amaçla kullanıldığını, özellikle de Avrupa'da yaygın olduğunu belirtti.

Çetinkaya, bir yıl önce şöyle konuşmuştu:

"Uçmak çocukluk hayalimdi.

Fırsat bulduğumda uçmak için seçtiğim araç da gyrocopter oldu.

Başka bir hayalim uçuş sırasında fotoğraf çekmekti, bir sonraki hayalim bu fotoğrafları kitaba dönüştürmek oldu.

Öğretmen olmayı istedim. Bu hava aracıyla uçuş eğitmeni oldum.

Birçok insana uçmayı öğrettim. Hep bir başka hedef koydum.

Davet üzerine 2 yıldır Kanada'ya gidip geliyorum. Orada pilot lisansı almak kolay bir şey değil. Tecrübeli pilot arayışındaydılar, benim uçuş tecrübeme sahip birinin yetişmesi ciddi bir maliyetti. Benim merakım orada kıymet gördü. Kanada'nın kurallarına uygun olarak öğretmenlik sınavlarından geçtim ve uçuş eğitmeni oldum."

Kanada'da lisansını alan ilk Türk gyrocopter eğitmeni olmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Çok küçükken astronot olmak istiyordum, sonra pilot olabilme hayaliyle askeri okul sınavlarına girdim, o zaman boyum tutmadı. Yıllar sonra amatör olarak başladığım uçuş yolculuğunda Türkiye ve Kanada'da eğitmen olmanın gururunu yaşıyorum. İnsanlık için belki küçük ama benim için büyük bir adım." şeklinde konuştu.

Gyrocopterin Kanada'da hızla yaygınlaşan bir tutku olduğunu, özellikle 40-70 yaş arası zengin Kanadalılar arasında bu sporun trend haline geldiğini aktaran Çetinkaya, "Bu hava aracı için önce disiplin kazanmak gerekiyor. Sıradan biri dahi eğitim aşamalarından geçtiği takdirde bu aracı uçurabilir." İfadelerini kullanmıştı.