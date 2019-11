Eğitim sistemi yeniden yapılandırılmalı

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: “Toz pembe bir tablo sunacak değilim. Eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması gerektiği ortada. Tüm sorunların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, ülkede yaratılan demokrasi ve hoşgörü ortamıyla onur duyduğunu ifade ederek, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in yaptığı eleştirileri reddetmeden, dinleyebildiğini söyledi.

Herkesin eleştiri yapabileceğini, ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı bir ortamda yapılan eleştirileri doğru bulmadığını ifade eden Çavuşoğlu, Eylem’in yaptığı konuşmayı eleştirerek, KTOEÖS’ün yaptığı eleştirilere törende cevap vermeyi uygun bulmadığını dile getirdi.

Ardından planlanmış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, öğretmenliğin herhangi bir meşgale, meslek veya iş olmanın ötesinde, daima öğretmeye ve öğrenmeye adanan bir ömür, kutlu ve onurlu bir vazife olduğunu kaydetti.

Öğretmenin ise, bir toplumu ayakta tutan, bir millete can veren, bir ülkenin kalbi olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Kuşkusuz, bir ülkenin geleceği, eğitimdir. Eğitimin temel unsuru ve can damarı ise öğretmendir. Sizler üstlendiğiniz bu kutsal görevle, sadece yetiştirdiğiniz öğrencilere değil, bu ülkenin geleceğine de şekil vermektesiniz” dedi.

Öğretmenlerin, yalnız bilgi aktaran kimse değil, aynı zamanda işinin esaslarını mükemmel bir şekilde bilen, işleyeceği malzemeyi, yani gelecek olan çocukları çok iyi tanıyan ve onları en iyi şekilde yönlendiren bireyler olması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu nedenledir ki, sorumluluğu büyük ve başka hiçbir meslekle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir mesleğe sahip olan sizler; bilgili, kültürlü, azimli ve kararlı değilseniz, eğitim-öğretimin hiçbir kademesinde başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Kıbrıs Türk toplumunu kalkındırıp ayakta tutacak, her alanda ihtiyaç duyulan insanları yetiştirecek olan sizlersiniz.”

Siyasete atılmadan önce, öğretmenlik yaptığını, bu mesleğin ne kadar kutsal ve onurlu olduğunu, sıkıntılarını ve zorluklarını iyi bildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Sizlere toz pembe bir tablo sunacak değilim. Evet öğretmen ve okul ihtiyaçlarımızın olduğu aşikar. Sizlerin de görevlerinizi yaparken yaşadığı birçok sıkıntı ve sorunda çözüm bekliyor. Eğitim sistemimizin de yeniden yapılandırılması gerektiği de ortada. Tüm bu sorunların ve sıkıntıları farkındayız ve çözümü için tüm ekibimle birlikte var gücümüzle çalışıyor, gerekli planlamaları yapıyor ve atılması gereken adımları atıyoruz” dedi.

Bu adımlar atılırken eğitim sisteminin esaslarını ne kadar dikkat ve özenle hazırlamış olurlarsa olsunlar, o sistemin başarıya ulaşmasının, ancak ve ancak öğretmenlerle mümkün olabileceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu nedenle, atılacak adımlarda öğretmenlerden alacakları desteğin önemine işaret etti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Tüm bu aktardıklarıma ek olarak Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözünden yola çıkarak, siz değerli öğretmenlerimizin mesleki gelişimi de bizler için çok önemlidir. Günümüzde Eğitim sürekli değişip gelişmekte, yeni yönetim ve eğitim modelleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de güncel bilgilerin sizlerle buluşturulması elzemdir.

Bu doğrultuda öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı koymak için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde düzenlediğimiz mesleki gelişim programlarının da devam edeceğini belirtmek isterim.”

Tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutlayan Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Geleceğimiz olan çocuklarımızı, milletine, ülkesine, değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmelerinde emeğinizi, azminizi ve çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirecek, omuz omuza yürüyecek, eğitim adına yaktığımız meşalemizi, birlikte nesilden nesile aktaracağız.”