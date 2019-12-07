Salih Sarpten, günümüzde çocukların dijital dünya içinde evirildiğini, gelecekte hangi mesleklerin revaçta olacağının öngörülemediğini belirtti

Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı’nda konuşan Stratejik Plan Çalışma Komitesi’nden Salih Sarpten, günümüzde çocukların dijital dünya içinde evirildiğini, gelecekte hangi mesleklerin revaçta olacağının öngörülemediğini söyledi.

“Eğitim, önündeki karanlık dünyaya doğru iş yapıyor. Bu karanlıkta bize ışık tutacak bir stratejik eğitim planına ihtiyaç var” diyen Sarpten, bu tür çalışmaların tüm dünyada da yapıldığını belirtti.

Teknolojik cihazların bilgiyi birbirine öğrettiği, fonksiyon aktardığı bir çağda yaşadığımıza işaret eden Sarpten, “Bugünkü okul öğrencilerinin yüzde 65’i gelecekte henüz var olmayan işleri yapıyor olacak” dedi.

Bu durumun 160 milyon gencin işsiz kalmasına yol açabileceğini söyleyen Sarpten, beceri ve bilgilerin değişmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sarpten, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın faaliyet alanına yönelik 10 yıl için stratejik eylem planının önemine vurgu yaptı.

Çalıştayın hazırlıklarının Mayıs 2018’de başladığını anlatan Sarpten, meslek örgütlerinin ve siyasi partilerin görüşlerinin alınacağını, dünya eğitim sistemlerinin incelendiğini belirtti.

Konuşmasında bazı tespitlere de yer veren Sarpten, aile bütçesinin en önemli kısmının eğitime gittiği halde başarı performansının tatmin edici olmadığını, moral ve motivasyonunun değişim ve gelişimin önünü tıkadığını, eğitim başarısının yükseköğretim olarak değerlendirildiğini söyledi.

Çalıştayın iki oturum şeklinde gerçekleşeceğini dile getiren Sarpten, yönteme ilişkin bilgi verdi.