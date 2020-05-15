Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri belirlendi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), 18 Mayıs-13 Eylül dönemini kapsayacak şekilde yaz dönemi mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğine işaret ederek, eczanelerin yeni çalışma saatlerini kamuoyula paylaştı.

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için yaz dönemi eczane çalışma saatleri;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00-17.30;

Perşembe 08.00-13.30 öğleden sonra kapalı,

Cumartesi 08.00-13.30 şeklinde düzenlendi.

NÖBETCİ ECZANELER hizmet saatleri ise şöyle:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 17.30 - 00.00,

Perşembe 13.30-00.00,

Cumartesi: 13.30-00.00,

Pazar 08.00-00.00.

Eczaneler bu dönemde On Call hizmeti vermeyecek.

Mesarya, Karpaz, İskele Bölgeleri yaz dönemi eczane çalışma saatleri ise şöyle:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 08.00-20.00,

Cumartesi 08.00-16.00,

Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller 10.00-16.00.

Eczacılar Birliği, COVID-19 Pandemisi döneminde toplumumun ilaca erişiminin ne kadar önemli olduğunun tecrübesi ve bilim kurullarının pandemi sürecinin henüz sonlanmadığı gerekçesi ile yaz mesaisi saatlerinin değişmesi kararı alındığını duyurdu.

Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatlerinin değişikliği 81. Sayılı ve 13 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Eczanelere hasta kabullerinin pandemi döneminde uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edeceği, nöbet esnasında; ateş , öksürük , hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edileceği kaydedildi.