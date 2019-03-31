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Eczanelerin çalışma saatleri yarın değişiyor

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Eczanelerin çalışma saatleri yarın değişiyor
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Eczanelerin çalışma saatleri, 1 Nisan Pazartesi günü değişiyor.
Eczacılar Birliği açıklamasına göre, 1 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasındaki eczane çalışma saatleri şöyle olacak:
“Hafta içi: 08.00 - 19.00. Cumartesi: 08.00 -13.30. Nöbetçi Eczaneler ise: 08.00- 02.00.”

 

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