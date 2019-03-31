Eczanelerin çalışma saatleri yarın değişiyor

Eczanelerin çalışma saatleri, 1 Nisan Pazartesi günü değişiyor.
Eczacılar Birliği açıklamasına göre, 1 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasındaki eczane çalışma saatleri şöyle olacak:
“Hafta içi: 08.00 - 19.00. Cumartesi: 08.00 -13.30. Nöbetçi Eczaneler ise: 08.00- 02.00.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.