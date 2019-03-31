Eczanelerin çalışma saatleri yarın değişiyor

Eczanelerin çalışma saatleri, 1 Nisan Pazartesi günü değişiyor.

Eczacılar Birliği açıklamasına göre, 1 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasındaki eczane çalışma saatleri şöyle olacak:

“Hafta içi: 08.00 - 19.00. Cumartesi: 08.00 -13.30. Nöbetçi Eczaneler ise: 08.00- 02.00.”



