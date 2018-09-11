Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

Eczanelerin çalışma saatleri pazartesinden itibaren değişiyor.

Eczaneler, 31 Mart 2019’a kadar hafta içi 08.00-18.30; cumartesi ise 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak.



Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılık ve Zehirler Tüzüğü altındaki bildiriye göre, 1 Nisan ile 12 Mayıs arasındaki sürede eczaneler hafta içi 08.00-19.00; cumartesi 08.30-13.30 arasında açık bulundurulacak.



Eczaneler, 13 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar ise hafta içi 08.00-13.00 ve 15.00-19.00; cumartesi 08.00-13.30 arasında hizmet verecek.



Tüm bu dönemlerdeki geri kalan saatlerde ve pazar günleri ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.