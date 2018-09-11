Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

Eczaneler, 31 Mart 2019’a kadar hafta içi 08.00-18.30; cumartesi ise 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılık ve Zehirler Tüzüğü altındaki bildiriye göre, 1 Nisan ile 12 Mayıs arasındaki sürede eczaneler hafta içi 08.00-19.00; cumartesi 08.30-13.30 arasında açık bulundurulacak.
Eczaneler, 13 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar ise hafta içi 08.00-13.00 ve 15.00-19.00; cumartesi 08.00-13.30 arasında hizmet verecek.
Tüm bu dönemlerdeki geri kalan saatlerde ve pazar günleri ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
Eczanelerin çalışma saatleri pazartesinden itibaren değişiyor.
Eczaneler, 31 Mart 2019’a kadar hafta içi 08.00-18.30; cumartesi ise 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak.