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Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

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Eczanelerin çalışma saatleri pazartesinden itibaren değişiyor.

Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor
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Eczaneler, 31 Mart 2019’a kadar hafta içi 08.00-18.30; cumartesi ise 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılık ve Zehirler Tüzüğü altındaki bildiriye göre, 1 Nisan ile 12 Mayıs arasındaki sürede eczaneler hafta içi 08.00-19.00; cumartesi 08.30-13.30 arasında açık bulundurulacak.

Eczaneler, 13 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar ise hafta içi 08.00-13.00 ve 15.00-19.00; cumartesi 08.00-13.30 arasında hizmet verecek.

Tüm bu dönemlerdeki geri kalan saatlerde ve pazar günleri ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

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