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Eczanelere yeni çalışma saati

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Eczanelerin çalışma saatleri pazartesinden itibaren değişiyor.

Eczanelere yeni çalışma saati
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Buna göre, eczaneler hafta içi 08.00 ile 19.00, cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden verilen bilgiye göre, çalışma saatleri konusundaki uygulama15 Mayıs’a kadar geçerli olacak.

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