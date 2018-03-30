Eczanelere yeni çalışma saati

Buna göre, eczaneler hafta içi 08.00 ile 19.00, cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden verilen bilgiye göre, çalışma saatleri konusundaki uygulama15 Mayıs’a kadar geçerli olacak.
Eczanelerin çalışma saatleri pazartesinden itibaren değişiyor.
Buna göre, eczaneler hafta içi 08.00 ile 19.00, cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında hizmet verecek.