Eczanelerde maske kuyruğu

Maske satışlarında dün patlama yaşandı. Mağusa’da vatandaşlar maske almak için eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu, stoklar tükendi. Bu durumu fırsata çevirenler de çıktı. 2 TL’lik maskeleri kara borsaya düşürüp 40 TL’ye satanlar oldu

Bir turistte Korona Virüsü tespit edilmesi ile başlayan panik nedeniyle yüzlerce vatandaş dün eczanelere akın etti. Eczane ve depolarda stoklar tükendi. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, birçok eczanenin stoklarını tükettiğini doğruladı

Ülkede ilk korona virüsün rastlandığı Mağusa’da vatandaşlar maske alabilmek için dün eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok eczanede maske ve dezenfektan kalmadı.

Virüsten korunma için ‘maske ve dezenfektanlara’ talep arttı. Çok sayıda kişi eczanelere koştu, uzun kuyruklar oluşturdu. Eczacılar özellikle okulların da tatil edilmesini kararın açıklanmasını ardından çok sayıda kişinin panikle eczaneye koştuğunu belirtti. Birçok eczanede maske, dezenfektan ve saf alkolün tükendiği de ifade edildi.

FIRSATÇILAR TÜREDİ

Öte yandan bu durumu fırsata çevirenler de baş gösterdi. 2 TL’lik maskeleri dün kara borsaya düşürüp 40 TL’ye satanlar oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, piyasada başta korunmak için kullanılan maskeler olmak üzere, bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türediği şikayetlerin bilgisine ulaştığını açıkladı.

Bu konuda, “ALO 171 Tüketici Şikayet Hattının” devrede olduğunu belirten Taçoy, Bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi’ne gelen her şikayeti hassasiyetle değerlendireceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği de koronavirüs salgınıyla ilgili olarak tüm eczanelerden temin edilmekte olan korunma amaçlı maskeler ve alkol içerikli el sıvılarının satış fiyatlarında farklılıklar olduğunu tespit etmiş bulunduklarını açıkladı.

Eczacılar Birliği, tüm vatandaşlardan fiyat farklılığı ile ilgili tüm şikayetlerini , KKTC Ticaret Dairesi’ne bağlı ALO 171 numaralı hatta iletmelerini istedi.