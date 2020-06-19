Eczacılar, meslek yasalarının Meclis'e iletilmediği gerekçesiyle Meclis önünde eylem yaptı. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dertlerini birçok kez anlatmak için girişim yaptıklarını ancak bir türlü sonuç alamadıklarını vurguladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda" Meclis'e iletilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Eylemde, "İmzayı At Yetkimi Ver", "Eczacının Pili Bitiyor", "Eczacının İlacı KTEB (değişiklik) Yasa Tasarısıdır", "Sağlığa Siyaseti Karıştırma", "Daha İyi Hizmet İçin Daha Çok Yetki" yazılı pankartlar açtı.

Meclis önünde saat 12.30'da başlayan eylemde konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dertlerini birçok kez anlatmak için girişim yaptıklarını ancak bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi.

Eczacıların yerinin sokak değil, eczanelerinde hastaların yanı olduğunu vurgulayan Öksüz, mesleğin geleceği ve toplumsal hizmet kalitesinin artırılması için meslek yasasının önemli olduğunu kaydetti.

Yasanın değişikliği için yapılan girişim ve görüşmeleri anlatan Öksüz, görmezden gelinen eczacıların eylem yapmak zorunda bırakıldığını, bugün de bir sonuç alamazlarsa ikinci eylemi yapacaklarını söyledi.

Hükümeti ve sağlık bakanlığını suçlayan Öksüz, yasa değişikliğiyle ilgili eylemin dikkate alınmaması ve gerekli girişimlerin yapılmaması durumunda ikinci ve süresiz eylem planı yapacaklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde de eczacıların yalnız bırakıldığını savunan Öksüz, bugün hükümetin ve sağlık bakanlığının kendilerine yasa ile ilgili olumlu bir dönüş yapana kadar Meclis önünde olacaklarını söyledi.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar da, Meclis önünde eylem yapan Eczacılar Birliğinin taleplerini dinledi.

Tatar, taleplerin Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini ve en erken zamanda gerekli adımların atılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yasa değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından yasa tasarısını Bakanlar Kuruluna götüreceğini kaydetti.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise, Başbakan ve Sağlık Bakanına taleplerini içeren bir dosya verdi.

Öksüz, görüşmelerden sonra gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, yasa değişikliğiyle ilgili taleplerini ilettiklerini ve eylemi tamamladıklarını ifade etti. Öksüz, en erken zamanda yasa değişikliğinin Bakanlar Kurulu ve Meclis’e sevk edilmesinin takipçisi olacaklarını söyledi.