banner411
banner69
Deniz Gezmiş’in kardeşi yaşamını yitirdi
Deniz Gezmiş’in kardeşi yaşamını yitirdi
33 0
15 0
 
Fırtına Kadıköy’de finale esti
Fırtına Kadıköy’de finale esti
121 0
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
67 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
30 0
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
85 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
47 0
banner460

Eczacılar sokağa iniyor

banner27

Eczacılar Birliği, meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının Meclis’e iletilmediği gerekçesiyle bugün Meclis önünde eylem yapacak

Eczacılar sokağa iniyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda Meclis’e iletilmediği  gerekçesiyle yarın Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacaklarını bildirdi. 

 “1. EYLEM PLANI” kapsamında saat 12:00’de tüm üyeleriyle eylemde olacaklarını belirten Eczacılar Birliği, 1.Eylem Planı’nın ilgili Bakanlık tarafından dikkate alınmaması halinde, 2. ve süresiz eylem planlamasının yapılacağını da duyurdu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Birlik Genel Kurulu’nda tüm üye eczacılarının oybirliği ile kabul edilen Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Meslek Tadil Yasası’nın Birliğin özerk  yapısının  ve özel eczane eczacılarının tek güvencesi olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, “Bu meslek tadil yasası Kasım 2019 döneminden beridir KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından halen daha ötelenmekte ve gerekli hassasiyet gösterilmemektedir” denildi.

Sağlık  Bakanlığı’na bu süre zarfında gerçekleştirilen 3 ziyarette Bakan’dan konunun gereği olan önergenin imzalanıp Cumhuriyet Meclis Komisyonuna sunulacağı sözünün alındığının iddia edildiği açıklamada, “Bugün gelinen noktada ise, KKTC Sağlık Bakanlığı ülkenin sağlık alanında göz ardı edemeyeceği bir sektörün baş aktörleri olan Eczacılarını ‘ilgisiz, duyarsız ve umursamaz bürokratik yaklaşımları’ sayesinde sokaklara dökmekten çekinmemiştir” ifadesi yer aldı.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.