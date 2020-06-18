Eczacılar meslek yasaları için Meclis önündeydi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda" Meclis'e iletilmediği gerekçesiyle yaptıkları eylemde konuşan Birlik Başkanı Öksüz, mesleğin geleceği ve toplumsal hizmet kalitesinin artırılması için meslek yasasının önemli olduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda" Meclis'e iletilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Eylemde, "İmzayı At Yetkimi Ver", "Eczacının Pili Bitiyor", "Eczacının İlacı KTEB (değişiklik) Yasa Tasarısıdır", "Sağlığa Siyaseti Karıştırma", "Daha İyi Hizmet İçin Daha Çok Yetki" yazılı pankartlar açtı.

Meclis önünde saat 12.30'da başlayan eylemde konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dertlerini birçok kez anlatmak için girişim yaptıklarını ancak bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi.

Eczacıların yerinin sokak değil, eczanelerinde hastaların yanı olduğunu vurgulayan Öksüz, mesleğin geleceği ve toplumsal hizmet kalitesinin artırılması için meslek yasasının önemli olduğunu kaydetti.

Yasanın değişikliği için yapılan girişim ve görüşmeleri anlatan Öksüz, görmezden gelinen eczacıların eylem yapmak zorunda bırakıldığını, bugün de bir sonuç alamazlarsa ikinci eylemi yapacaklarını söyledi.

Hükümeti ve sağlık bakanlığını suçlayan Öksüz, yasa değişikliğiyle ilgili eylemin dikkate alınmaması ve gerekli girişimlerin yapılmaması durumunda ikinci ve süresiz eylem planı yapacaklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde de eczacıların yalnız bırakıldığını savunan Öksüz, bugün hükümetin ve sağlık bakanlığının kendilerine yasa ile ilgili olumlu bir dönüş yapana kadar Meclis önünde olacaklarını söyledi.

Eylem devam ederken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da dışarıya çıkarak, birlik başkanından talepleriyle ilgili bilgi aldı.

BAŞBAKAN TATAR ECZACILARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Başbakan Ersin Tatar, Meclis önünde eylem yapan Eczacılar Birliğinin taleplerini dinledi.

Başbakan Tatar, taleplerin Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini ve en erken zamanda gerekli adımların atılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yasa değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından yasa tasarısını Bakanlar Kuruluna götüreceğini kaydetti.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise, Başbakan ve Sağlık Bakanına taleplerini içeren bir dosya verdi.

Daha sonra Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği eylemi sona erdi.