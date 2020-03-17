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Eczacılar Birliği; İhtiyaçlarınızı mesai saatleri içinde karşılayın

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) halkın ve eczacıların sağlığını korumak aynı zamanda eczanelerde oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle virüsün olası yayılmasını azaltmak maksadıyla eczane ihtiyaçlarının mesai saatlerinde karşılanması çağrısında bulundu

Eczacılar Birliği; İhtiyaçlarınızı mesai saatleri içinde karşılayın

KTEB’den yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile 16 – 29 Mart tarihleri arasında (her iki tarih dahil olmak üzere) eczane mesai çalışma saatleri ve nöbet saatleri şu şekilde açıklandı:

KKTC geneli eczane mesai çalışma saatleri 08.00 – 13.30

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30 – 01.30

Karpaz, İskele, alt Mesarya ve üst Mesarya bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30 - 20.00 (20.00- 00.00 on-call olarak hizmet verecek)

Açıklamada, nöbetçi eczanelerle ilgili en güncel bilgilerin www.kteb.org sitesinden ve KTEB uygulamasından bulunabileceği belirtildi.

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