Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni

Yıllardır toplu mezarda bulunan ve kazı çalışmalarıyla tespit edilen Ecvet Yusuf, ailesinin isteği üzerine askeri tören olmaksızın defnedildi. Ecvet Yusuf'un oğlu Harper Orhon "45 yıl babamızın yattığı yeri başka yer olarak bildik. 45 yıl sonra içimizdeki acıyı bizlere tekrardan yarattılar" dedi

1974 harekatının ilk şehidi Ecvet Yusuf, Tekke Bahçesi’nde adına kayıtlı mezara defnedildi. Yıllardır toplu mezarda bulunan ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucu tespit edilen Ecvet Yusuf, ailenin aldığı kararla herhangi bir devlet ya da askeri merasim olmaksızın, sevdiklerinin katılımıyla dün defnedildi.

Şehit Ecvet Yusuf Orhon’un ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı definde, 20 Temmuz 1974’ün ilk şehidi olarak bilinen Orhon’un tabutunun üzerine komutan üniformaları konuldu.

Ecvet Yusuf’tan geriye kalanlar bugüne kadar isminin yazılı olduğu mezara gömüldü.

Ecvet Yusuf Orhon’un oğlu Harper Orhon’un konuşma yaptığı törende, şiirler de okundu.

45 yıl sonra Orhon’un sanılanın aksine adının yazılı olduğu mezarda değil Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki bir başka mezardaki 5 kişiden biri olduğu, bu mezardan çıkarılan kemiklere yapılan DNA testiyle saptanmıştı.

Tarih öğretmeni ve komutan olan Ecvet Yusuf Orhon’un adının yazılı olduğu mezardan çıkan kalıntıların kimliği ise yine testlerle belirlenecek.

Şu anda Ecvet Yusuf’un adı yazılı mezardan çıkarılan şahsın kim veya kimler olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı’nın önümüzdeki günlerde DNA testleri ve analizler yapılabilmesi için çeşitli girişimlerde bulunması bekleniyor… Böylece belki bu şahıs veya şahısların kimlikleri belirlenebilecek.

45 yıldır Ecvet Yusuf’un cenazesinin ailesine söylenen mezarda olmaması aile tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ecvet Yusuf'un oğlu Harper Orhon cenazede yaptığı konuşmada "45 yıl babamızın yattığı yeri başka yer olarak bildik. 45 yıl sonra içimizdeki acıyı bizlere tekrardan kanattılar yarattılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, defin töreninin ardından Şehit Evcet Yusuf’la ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medyadan da paylaştı. Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

“20 Temmuz 1974 sabahında mevzilere ulaşan ilk şehit haberi Ecvet Yusuf Orhon komutandı. Lefkoşa Dereboyu’nda bulunduğumuz yer kardeşlerinin evlerinin de olduğu bölgeydi. Dolayısıyla acı haber kısa sürede hem aile bireylerini, hem de dere boyunca uzanan mevzilerdeki tüm mücahitleri yasa boğdu. Yıllar sonra bu sabah (dün sabah )Ecvet komutanla bir kez daha buluştuk. Gerçek gömü yerinden alınan kalıntıların ona ait olduğunun belli olmasından sonra, ailesi ve sevenleri onu bundan böyle huzurla yatacağı, adının olduğu ama kendinin olmadığı yerine defnettiler. Ecvet Yusuf Orhon’u bir kez daha rahmet ve saygı ile anarken, yakından tanıdığımız, sevdiğimiz tüm aile bireylerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Bu acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için tüm gücümüzle çalışmak hepimizin boynunun borcudur.”



