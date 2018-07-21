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Ecevit unutulmadı

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Ecevit unutulmadı
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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın kararını veren dönemin Türkiye Hükümeti Başbakanı Bülent Ecevit, Lefkoşa’daki heykelinin önünde anıldı. 
Göçmenköy girişinde yer alan Ecevit heykeli önünde düzenlenen törende, bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Sönmezliler Ocağı’ndan verilen bilgiye göre, Sönmezliler Ocağı’nın yanı sıra, TMT Mücahitler Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Barış Harekâtı Gazileri Derneği ve Emekli Polisler Derneği yetkililerinin hazır bulunduğu anma töreninde, 20 Temmuz 1974 dönemininTürkiye Başbakanı Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Erbakan’ın verdikleri karar ve gerçekleştirilen harekât sayesinde bugün adada huzur ve güven ortamının sağlandığına da vurgu yapıldı.

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