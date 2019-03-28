e-fidan projesine 4000 üzerinde fidan bağışlandı

kktcfidan.com platformu sayesinde 2017’den itibaren adamız için 4.000 üzerinde fidan bağışlandı

21-26 Mart Orman haftası nedeni ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden Turizmve Çevre Bakanı Fikri Ataoğluna’na ziyarette bulundu.

Ziyarete Turizm ve Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış da katıldı.

2017 yılında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirdiği efidan projesi sayesinde ülkemize bugüne kadar 4.000 üzerinde fidan bağışlanmıştır.

Orman Dairesi eFidan projesi kapsamında bağışlanan fidanların dikiminin geçekleştirilmesi için Geçitköy’de 2016 yılında çıkan yangından dolayı hasar gören bölgede 8.000 fidanlık bir araziyi bu amaç için tahsis etmiştir. Bu araziye bugüne kadar 4.000 üzerinde fidan dikilmiştir.

eFidan, dijital bir dönüşümdür

Orman haftası münasebeti ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na gerçekleştirilen ziyarette konuşan Turkcell Genel Müdürü Harun Maden:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Kıbrıs halkına verdiğimiz teknolojik hizmetlerin yanı sıra birçok sosyal kültürel ve çevre konusunda sosyal sorumluk projelerinde yer almaktayız.

Çevre de bizim en duyarlı olduğumuz konulardan birisidir. eFidan projesi,2017 yılında Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirildi.

eFidan, hayatın tüm alanlarının dijitalleştiği gibi ormanlarımızın zenginleştirilmesi konusunda da dijital bir dönüşümdür.

Orman Dairesi’nintahsis etmiş olduğu 8.000 fidanlık araziye bugüne kadar 4000 adet fidan bağışında bulunuldu.

efidan projesi ile birlikte, vatandaşlarımız, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü gibi özel günler için 5TL karşılığında ister cep telefonu faturaları üzerinden veya isterlerse hesap numarasına havale ile fidan bağışını gerçekleştiriyor. Bağışlanan fidan karşılığında sertifikası da belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir.Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman dairesine bu arazinin bakımı için aktarılmaktadır.

Turizm ve Çevre Bakanımız ve Orman dairesi ve ilgili daire müdürlüklerinin katkılarıyla eFidan projemizin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. “ diyerek sözlerini tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu sorumlu dokunuşu, bir insanın kalbine dokunuş kadar önemlidir

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da kabulde yaptığı konuşmada

Kuzey Kıbrıs Turkcell’inyapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak, böylesi projelerin bir insanın kalbine dokunuşu kadar önemli ve anlamlı projeler olduğunu söyledi.

Ataoğlu, efidan projesi aracılığı ile insanların özel günlerinde bu platformu kullanarak ülkenin yeşermesine katkıda bulunmaları ve çevre bilincinin hatırlanması açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Çevre konusunda son olarak Ambalaj Atıkları Tüzüğünü hayata geçirerek hem plastik poşet kullanımını hemde ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması adına çalışmalar yürürttüklerinden bahseden Ataoğlu, yakın zamanda Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde kurulacak olan yetkilendirilmiş kuruluş aracılığı ile ülkede sıfır atık projesini başlatacaklarını dile getirdi

Çevre bilincinin küçük yaştan itibaren artırılması hedefi ile daha önce 9 yaş sınıflarında başlatılan çevre derslerinin artık tüm yaşlara yayılacağını da belirten Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ilerki yıllarda sembolik olarak kutlamak istediklerini de vurguladı.

Ataoğlu son olarak efidan projesine öncülük eden Turkcell ailesine ve Orman Dairesi çalışanlarına teşekkür ederken, yapılan bu güzel çalışmaların boşa gitmemesi için tüm halkımızın duyarlılık gösterip e fidan projesine destek olmaya çağırdı.