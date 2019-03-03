Düzensiz göçmenler Türkiye’ye gönderilecek

“Düzensiz Göçmenler ve KKTC” konulu konferansa katılan İçişleri Bakanı Baybars KKTC sınırlarında tespit edilen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye gönderileceğini belirtti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez tarafından düzenlenen “Düzensiz Göçmenler ve KKTC” konulu konferansa katıldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konferansta ülkelerindeki çatışma ortamından kaçıp umuda yolculuk eden düzensiz göçmenleri tehdit gibi algılayan AB uygulamaları, KKTC’nin düzensiz göçmen politikaları ve çözüm önerileri ele alındı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konferansta yaptığı konuşmada, konferansın sonuç ve öneriler kısmında ifade edilen hususlara katıldığını belirterek, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile 7 Şubat’ta işbirliği protokolü imzalandığını anımsattı.

Baybars, KKTC sınırlarında tespit edilen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye gönderileceğini ve insan onuruna yakışır şartlarda yaşamlarına devam etmelerinin hedeflendiğini kaydetti.

Konferansın sonunda KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, düzensiz göçmenler konusunda yaptığı çalışmalar ve konuya ilgisinden dolayı Baybars’a plaket sundu.