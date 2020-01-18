Duygulu anlar yaşandı

Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde gerçekleşen törende oğlu Mehmet Küçük, babasının siyasi yaşamını, doktorluk, gazetecilik ve sosyal yaşamını anlattı

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ ün aramızdan ayrılışının 36. yıldönümü dolayısıyla yapılan anma etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde de önceki gün anma töreni gerçekleşti.

Törene Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, mütevelli heyeti başkanı Selman Arslanbaş, bölüm başkanları, birçok öğretim üyesi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, üniversite öğrencileri, Dr. Fazıl Küçük Vakfı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Dr. Fazıl Küçük’ ün oğlu Mehmet Küçük ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Balyemez birer konuşma yaptılar.

Törende liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ ün oğlu Mehmet Küçük yapmış olduğu konuşmada, babasının siyasi yaşamından, doktorluk, gazetecilik ve sosyal yaşamına değinirken özellikle baba-oğul ilişkilerini anlattığı sırada oldukça duygulu anlar yaşadı. Bir liderin oğlu olmanın verdiği ağır sorumlulukla yaşadığı onuru dile getiren Küçük, bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren Üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde açılan Dr. Fazıl Küçük’ ün fotoğraflarından oluşan sergi de katılımcılar tarafından oldukça ilgi gördü.

