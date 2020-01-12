Duygu dolu bir gece yaşandı

Larnaka Sancağı’nın komutanlığını yaptığı sırada 33 yaşındayken şehit olan Üsteğmen Mustafa Orhan’ın hayatının konu alındığı belgeselİskele’de gösterildi

Larnaka Sancağı’nın komutanlığını yaptığı sırada henüz 33 yaşındayken şehit olan Üsteğmen Mustafa Orhan’ın hayatının konu alındığı belgesel, önceki akşam gösterildi.

İskele AKM’de yer alan belgesel gösteriminde Şehit Mustafa Orhan’ın doğumundan şehit olduğu güne kadar pek çok bilgi yer aldı.

İskele Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan, ailesi, yakın arkadaşları ve silah arkadaşları tarafından Şehit Mustafa Orhan’ın hayatının anlatıldığı belgeselin ilk gösteriminde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan'ın ismi, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin ruhunu, bizlere yansıtan simge isimlerinden bir tanesidir” dedi. Sadıkoğlu, Orhan’ın mücadeleci ruhunun herkesin kalbinde iz bırakarak, geleceğe ışık tutacağına inan belirtti.

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O; yenilgiyi ölümden beter tutan, Rum’a teslim olmaktansa ölmeyi göze alan, vatanı ve bayrağı uğruna son nefesine kadar elini tetikten çekmeyen, hatta EOKA’cı bir Yunan subayın ‘teslim ol, canını bağışlayacağız’ çağrısına dahi ‘size teslim olmaktansa, şerefimle ölmeyi tercih ederim’ diyerek, canını bu vatan uğrunda feda eden bir yüreğe sahip, sevecen, fedakâr, yüreği insan sevgisiyle dolu, milliyetçi bir o kadar da dinine bağlı bir komutandı. Bizler, Larnaka’dan gelip şu an İskele’ye yerleşmiş Kıbrıslı Türkler olarak, ona olan minnetimizi ve şükran duygumuzu göstermek adına elimizden geldiğince böylesi özel bir çalışmaya imza atmaya çalıştık. Bu vesileyle, Şehidimiz Üsteğmen Mustafa Orhan’ı rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”

Şehit Mustafa Orhan Belgeseli’nin gösteriminin ardından konuşan, belgesele hayat veren, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise bu belgeseli hazırlamaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Konuşması sırasında duygulanan Yakar, Şehit Mustafa Orhan ismini ilk kez 2010 yılında duyduğunu ve çok etkilendiğini söyledi.

Yakar “Bu çok geç kalınmış bir çalışma. Çok daha önceden yapılmalıydı. Böylesi bir çalışmaya katkı koyduğum için gurur duyuyorum. Çünkü biz bu vatanı böyle insanlara borçluyuz. Hayatımda hiç bu kadar sevilen sayılan, mükemmel bir karakteri olan bir insan tanımadım. Bugüne kadar birçok oyun sahneledim ama büyük bir samimiyetle söyleyebilirim ki bu belgesel benim için en önemli olaydı” dedi.

Aile adına konuşan isim ise Şehit Mustafa Orhan’ın damadı, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter oldu. Benter, yapılan fedakârlıkların, bu memleketin daha iyi bir yer olması için ders olması temennisinde bulundu.

Bu gibi değerleri; çocuklara ve gençlere aktarılmasının önemine dikkat çeken Benter, okullarda, derneklerde, kulüplerde iyi insan olmanın anlatılması gerektiğini ifade etti.

Benter, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mustafa Orhan gibi insanların örnek olarak anlatılması gerekir. Ancak ne yazık ki bu olmuyor. Bugünkü gençliğimiz çok ciddi problemler yaşıyor. Bu tip programların, milli ve manevi değerlerin okullarda da anlatılması lazım. Daha iyi bir insan nasıl olunur, vatanını, milletini, insanlığı seven, bencil olmayan, tembel olmayan, fakir fukaraya yardım etmeyi seven, başkalarının problemlerini çözmeyi seven, sevgi dolu gençler yetiştirmemiz için Mustafa Orhan gibi insanları örnek almamız lazım. Aksi takdirde bu yapılan fedakarlıklar, boşa yapılmış olur”