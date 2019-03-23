Düşüner’e son veda

26 yaşında hayata veda eden DAÜ öğrencisi Yasin Düşüner’in “akciğere emboli atması” sonucu öldüğü belirlendi. Talihsiz genç için DAÜ’de dün tören düzenlendi

Gazimağusa’da kaldığı yurt odasında önceki gün rahatsızlanarak yaşamını yitiren 26 yaşındaki Yasin Düşüner’in cesedine dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldı. Düşüner’in “akciğere emboli atması” sonucu öldüğü tespit edildi.

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan ve DAÜ CROWS takımında da oynayan Yasin Düşüner için dün DAÜ Stadyumunda tören düzenlendi.

Törene Yasin Düşüner’in ailesi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, EMU CROWS ve birçok arkadaşı katıldı.

Yasin Düşüner için düzenlenen törende ailesi ve sevenleri duygu dolu anlar yaşandı.