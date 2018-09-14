EL-SEN, zamları ve KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını protesto etmek için tam gün uyarı grevine gitti. El Sen Genel Başkanı Özkıraç, “Ya sesimize kulak verecekler ya da dünyayı başlarına yıkacağız” dedi

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), zamları ve KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını protesto etmek için dün tam gün uyarı grevi yaptı.

07.30’da başlayan ve KIB-TEK’in bütün şubelerinde uygulanan grev, saat 17.00’ye kadar sürdü.

Grevdeki EL-SEN üyeleri saat 10.00’da KIB-TEK merkezinde toplanarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenledi ve siyah çelenk koyarak basına açıklama yaptı.

Grevin gerekçeleri “zamları protesto etmek, yeni yatırım yapılarak yeterli oranda santral alınması ve AKSA’ya teslim edilen toplumu AKSA’nın elinden kurtarmak, devletin, belediyelerin ve diğer borçlulardan KIB-TEK alacaklarının bir an önce tahsil edilmesi” olarak açıklandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde “Zamlara Hayır”, “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Vardık var olacağız” sloganları eşliğinde yürüyen Elektrik Kurumu çalışanlarına eylemde Sendikal Platform da destek veriyor.

“KIB-TEK’in Sağılmasına İzin Vermeyeceğiz”, “Cereyan Teper Dikkat”, “Toplumu AKSA’ya teslim etmeyeceğiz”, “Toplumsal Direniş İçin El-Sen burada AKSA nerede” pankartları taşınan eylemde TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç birer konuşma yaptı, ardından El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif hazırlanan basın açıklamasını okudu.

El Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç da “AKSA’yı başımıza bela edenlere durun demek için buradayız” diye konuştu ve üreten bir kesim olduklarını, üreteceklerini, ama aynı zamanda direneceklerini söyledi.

ilgili bakanın yatırımlarla ilgili çalışmak üzere bir yatırım komitesi kurulduğunu söylediğini ve önceki gün Başbakanlık’ta olduğunu, böyle bir şey olmadığını öğrendiğini savunan Özkıraç, böyle bir komite kurulmuş olsaydı o komitede El-Sen’in de olması gerektiğini iddia etti.

Özkıraç, “Bu daha başlangıç, ya El-Sen’in, bu toplumun ezilen, sömürülen kesiminin sesine kulak verecekler, ya da dünyayı başlarına yıkacağız. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok ama bu beylerin ve sermaye kesiminin o kadar çok kaybedecek şeyi var ki… Şimdi bu kesimin gözünü diktiği şey El-Sen’in eylem sebebi” diye konuştu.

“Top Ankara’da” diyen yetkililer olduğunu iddia eden Özkıraç, bu mücadeleyi “Anadolu’nun ezilen halkıyla” birlikte verdiklerini, onlarda da bu sorunların olduğunu savundu ve dertlerinin Ankara’yla ve “dayatma paketleriyle” olduğunu söyledi.

