Dünya İçin Umut

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünyanın farklı yerlerine yayıldı. Bunlardan biri de Tayland. Tayland'da ise virüsle ilgili umut verici bir gelişme yaşandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyanın pek çok farklı bölgesine yayıldı. Virüse sahip olan kişi sayısı her geçen gün artarken, tedavisi için de dünyanın her yerinde büyük bir çalışma yürütülüyor. Virüsten şu ana dek 17 bin insan etkilendi, 361 kişi ise hayatını kaybetti. Ancak bu sayılar artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise corona virüsü sebebiyle uluslararası acil durum ilan etti. Virüs nedeniyle gerçekleşen ölümler genellikle Çin’de görüldü. Çin dışında ise yalnızca Filipinler’de bir kişi corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Diğer ülkelerdeki hastalar ise tedavi edilmeye çalışılıyor. Corona virüsü etkileri dünyada hem ekonomik hem sosyal olarak hissedilirken, Tayland’ın başkenti Bangkok’tan umut verici bir haber geldi. Tayland’da doktorlar belirli ilaçları karıştırarak Wuhan’dan gelen bir corona virüsü bulaşmış hastayı tedavi etmeyi başardıklarını duyurdu. Detaylara birlikte bakalım.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Rajavithi Hastanesi’nde Çin’den gelen corona virüsünü taşıyan bir hastanın tedavi edildiği iddia edildi

Hastanede çalışan Dr. Kriangsak Atipornwanich, Çin’den gelen ve corona virüsü taşıyan 71 yaşında bir hastayı tedavi etmeyi başardığını açıkladı

Hastanın hastaneye ilk geldiğinde durumunun epey ağır olduğunu söyleyen doktor tedavide, HIV ve grip tedavilerinde kullanılan ilaçları karıştırdığını belirtti

71 yaşındaki hastanın hastaneye ilk geldiğinde oldukça kötü durumda olduğu ve virüs testinin de pozitif olduğu öğrenildi

Ancak tedaviye başladıktan 48 saat sonra hastanın durumu düzeldi ve test sonucu ise pozitiften negatife döndü



Basın açıklaması yapan hastane yetkilileri, en son laboratuvar testlerinde hastanın solunum sisteminde virüs izine rastlanmadığını söyledi.

Corona virüsünü tedavi eden bir ilaç henüz geliştirilmemişti. Eğer bu gelişme doğru ise virüsü taşıyan on binlerce insan için umut olabilir



ABD Sağlık Enstitüleri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nün Başkanı Dr. Anthony Fauci geçen hafta corona virüsü için herhangi kanıtlanmış etkili bir ilaç olmadığını söylemişti.

Öte yandan Taylandlı doktorun tedavide kullandığı HIV ilaçlarının Pekin’deki hastanelerde de virüs için kullanıldığı biliniyor ancak tedavi edip edemediği henüz kesinleşmedi

Tüm dünya ülkeleri vatandaşları için çeşitli önlemler aldı. Türkiye’de henüz bu virüsün izine rastlanmadı. Ancak Çin’den tahliye edilen vatandaşlar karantina altında tutuluyor. Corona virüsünden korunmak içinse çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.