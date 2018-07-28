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Dün gece gökyüzü renklendi

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Gökbilimciler tarafından 21. yüzyılın en uzun ay tutulması olarak tanımlanan “Kanlı Ay Tutulması” dün akşam gerçekleşti

Dün gece gökyüzü renklendi
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Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girdiği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü.
Saat 20.13’te başlayan ve sabaha karşı 02.30’da sona eren, yaklaşık 4 saatlik Kanlı Ay Tutulması, Türkiye’yle birlikte Kıbrıs’tan da izlendi. 


KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

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