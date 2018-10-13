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Dün en çok yağmur Ziyamet'e düştü

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Dün en çok yağmur Ziyamet'e düştü
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Meteoroloji Dairesi, dün ve gece, en çok yağmurun 50 kg/m2 ile Ziyamet’te kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziyamet’i 33 kg/m2 ile Türkeli ve Esentepe takip etti.
Geçitkale’de 30 kg/m2 yağış ölçülürken, Güzelyurt ve Gazimağusa’da ise 27 kg/m2 yağış kaydedildi.
Girne’deki yağış miktarı 25 kg/m2 olarak ölçülürken, yağış alan diğer yerlerdeki miktarın 23 kg/m2’nin altında olduğu ifade edildi.

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