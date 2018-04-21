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Dumlupınar ve Hamitköy'e müjde

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LTB Başkanı Harmancı’nın girişimleri sonucu AB’den 5 milyon Euro hibe alınarak Dumlupınar ve Hamitköy'ün kanalizasyon sorunu kökten çözümlenecek

Dumlupınar ve Hamitköy'e müjde
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Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri sonucunda Hamitköy ve Dumlupınar bölgesi kanalizasyon altyapısı için 25 milyon TL ye tekabül eden 5 milyon Euro hibe desteği sağlanıyor.

Harmancı tarafından yapılan açıklamada 5 milyon Euro hibe ile Dumlupınar ve Hamitköy'e ait kanalizasyon sorunu kökten çözümlenmiş olacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı şöyle dedi:

“Üç Brüksel ziyareti, sayısını unuttuğumuz toplantı sonrasında AB'den Hamitköy'ün tümü ve Dumlupınar için 5 Milyon euroluk ( 25 Milyon Türk lirası) kanalizasyon altyapı hibesi teminini sonuçlandırdığımızın müjdesini vermek isterim. 
Bir sorun bütünüyle tarihe gömülecek.
Tüm Lefkoşa'ya ve bölgeye hayırlısı olsun.”

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