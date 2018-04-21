Dumlupınar ve Hamitköy'e müjde

LTB Başkanı Harmancı’nın girişimleri sonucu AB’den 5 milyon Euro hibe alınarak Dumlupınar ve Hamitköy'ün kanalizasyon sorunu kökten çözümlenecek

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri sonucunda Hamitköy ve Dumlupınar bölgesi kanalizasyon altyapısı için 25 milyon TL ye tekabül eden 5 milyon Euro hibe desteği sağlanıyor.

Harmancı tarafından yapılan açıklamada 5 milyon Euro hibe ile Dumlupınar ve Hamitköy'e ait kanalizasyon sorunu kökten çözümlenmiş olacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı şöyle dedi:

“Üç Brüksel ziyareti, sayısını unuttuğumuz toplantı sonrasında AB'den Hamitköy'ün tümü ve Dumlupınar için 5 Milyon euroluk ( 25 Milyon Türk lirası) kanalizasyon altyapı hibesi teminini sonuçlandırdığımızın müjdesini vermek isterim.

Bir sorun bütünüyle tarihe gömülecek.

Tüm Lefkoşa'ya ve bölgeye hayırlısı olsun.”