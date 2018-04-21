Dumlupınar ve Hamitköy'e müjde

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri sonucunda Hamitköy ve Dumlupınar bölgesi kanalizasyon altyapısı için 25 milyon TL ye tekabül eden 5 milyon Euro hibe desteği sağlanıyor.
Harmancı tarafından yapılan açıklamada 5 milyon Euro hibe ile Dumlupınar ve Hamitköy'e ait kanalizasyon sorunu kökten çözümlenmiş olacak.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı şöyle dedi:
“Üç Brüksel ziyareti, sayısını unuttuğumuz toplantı sonrasında AB'den Hamitköy'ün tümü ve Dumlupınar için 5 Milyon euroluk ( 25 Milyon Türk lirası) kanalizasyon altyapı hibesi teminini sonuçlandırdığımızın müjdesini vermek isterim.
Bir sorun bütünüyle tarihe gömülecek.
Tüm Lefkoşa'ya ve bölgeye hayırlısı olsun.”