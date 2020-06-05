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DÜÇ kasaplık hayvan satacak

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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 10 baş koyun ve 50 baş kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

DÜÇ kasaplık hayvan satacak

 

Daire’den yapılan açıklamaya göre, taban fiyat koyun için 15 TL/kg ve kuzu için 29 TL/kg olarak belirlendi.
Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği satış için, idare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmayacak.
Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı satış sonucu, ihaleyi kazananlar en geç 26 Haziran Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorunda olacak. 26 Haziran mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecek.
Kasaplık satışına sunulan hayvanlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğinde görülebilecek. Teklifler en geç 18 Haziran Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğindeki teklif kutusuna atılacak. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

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