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Duayen hukukçu hayatını kaybetti

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Duayen hukukçu hayatını kaybetti
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Ülkemizin duayen hukukcularından ve taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir kişi olan Oktay Feridun bu sabah hayatını kaybetti.

Feridun'un hayatını kaybetmesiyle ilgili Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı şu açıklamayı yaptı: 

"En kıdemli meslektaşımız, duayen hukukçu Oktay Feridun’u kaybettik maalesef. Çok çok üzgünüm. Hepimize ama özellikle genç meslektaşlara gösterdiği yakın ilgisi, güleryüzü , nezaketi ve hudutsuz derin hukuk bilgisi ile herzaman bize ışık tutacak. Tüm ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim..."

1922 doğumlu Oktay Feridun, 1960-63 yılları arasında Kıbrıs Başsavcı Yardımcılığı, Kıbrıs Türk Yönetimlerinde  Başsavcılık, Askeri Başsavcılık,  Kurucu Meclis üyeliği yapmış, 1984 yılında İçişleri ve Sağlık Bakanlığı, 1985 yılının ikinci yarsında KKTC Kurucu Meclisi geçici Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

 

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