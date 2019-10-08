Dualar Amasyalı kardeşler için

Turunçlu-Ulukışla yolundaki trafik kazasında anne ve babalarını kaybeden, kendileri de ağır yaralanan 18 yaşındaki İlayda ve 13 yaşındaki Hasan kardeşlerin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Turunçlu-Ulukışla arasında önceki akşam meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 yaşındaki Hasan Amasyalı ve 18 yaşındaki İlayda Amasyalı kardeşlerin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Hasan ve İlayda Amasyalı kardeşlerin önceki gece ameliyat edildiğini ve tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

Turunçlu kavşağı ile Ulukışla kavşağı arasında önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, Yahya Amasyalı, eşi Aysun Amasyalı ve Haşim Girgin hayatını kaybetmişti.

