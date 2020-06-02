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DSÖ’den ekonomik hayatı canlandıracak öneri: 1 metre yeterli

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Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsle mücadelede duymayanın kalmadığı sosyal mesafeyle ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. DSÖ uzmanları, sosyal mesafe kuralında 1 metrelik uzaklığın yeterli olduğunu öne sürdü.

DSÖ’den ekonomik hayatı canlandıracak öneri: 1 metre yeterli

 

Corona virüsü dünyanın dört bir yanında yıkıma yol açmaya devam ederken, hastalığın bulaşmasını engellemek için yapılan uyarıların başında sosyal mesafe kuralı geliyor.

Bu kuralın getirdiği uygulamalarda pek çok ülkede onlarca sektör etkilendi. Ulaşım araçlarında koltuklar arası mesafe bırakılırken, yeniden açılan restoran ve kafelerde masaların neredeyse yarısı boş bırakılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekonomik açıdan oluşan tahribatı hafifletebilecek bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

RİSK YÜZDE 80 DÜŞÜYOR

DSÖ’ye göre birçok ülkede uygulanan 2 metre sosyal mesafe kuralı yerine 1 metre uzaklığın da yeterli olacağı ifade ediliyor. Aralarında 1 metre mesafe bırakan kişilerin virüse yakalanma riskinin yüzde 80 düştüğünü öne süren DSÖ uzmanları, bu şekilde bulaşma oranının yüzde 2.6 olduğunu savundu.

ARADAKİ FARK ÇOK DÜŞÜK

Daily Mail’in haberine göre 2 metre sosyal mesafe kuralında ise aradaki fark yalnızca yüzde 1.3 olarak belirlendi. 2 metre mesafe bırakan kişilerde virüsün yayılma oranının yüzde 3.9 olduğu belirtilirken, aradaki 1 metrelik farkın koruyuculuk açısından büyük bir değişim yaratmadığı vurgulandı.

Bu farkın iş yerleri için önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, mesafenin 1 metreye düşürülmesiyle çok sayıda işletmenin açılarak daha verimli çalışabileceğini öne sürdü.

 

ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

DSÖ’nün aktardığına göre Birleşik Krallık, İsviçre, ABD, İspanya ve İtalya 2 metre sosyal mesafe kuralı uyguluyor. Almanya, Polonya ve Hollanda ise 1.5 metreyi yeterli bulan ülkelerden.

1 metre sosyal mesafe uygulayan ülkeler Avusturya, Norveç, İsveç ve Finlandiya.

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