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Drag yarışı nedeniyle Akıncılar tünel yolu tek şeritten verilecek

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Drag yarışı nedeniyle Akıncılar tünel yolu tek şeritten verilecek
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü, 18:00-01:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir.

Söz konusu yarış kapsamında, bugün (16.08.2019 Cuma günü), 17:00 – 01:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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