Dr. Uçaner'den Kırgız gencin ameliyatından çarpıcı sözler

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Erol Uçaner, Devlet Hastanesi’nde bıçaklanıp boğazı kesilen ve yüksekten atılan genci hayatta tutabilme savaşı verdiklerini söyledi.

Girne’de bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kırgızistan uyruklu 27 yaşındaki Sadyrbek Alymbekov, kalmakta olduğu apartmanın üst katından düşmüş ve bıçak yaraları içinde ağır şekilde bulunmuştu.

Sadyrbek Alymbekov, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alınmıştı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uçaner sosyal medya hesabından ameliyat anının görüntülerini paylaşarak şu sözlere yer verdi; “Tam bir dehşet!ANESTEZİ – KBB-GENEL CERRAHİ-ÜROLOJİ servislerinin uğraşı bıcaklanıp,boğazı kesilen ve yüksekten atılan genci hayatta tutabilme savası,umarım herşeye değer ve hayata tutunur.”