banner107
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
10 0
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
8 0
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
16 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
54 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
24 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
107 0
14 0
Burcuna göre nasıl bir annesin
Burcuna göre nasıl bir annesin
139 0
banner82
banner147

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden Girne Maratonu’na destek

banner27

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, 1. Girne Maratonu’nun destek sponsoru oldu. Hastane ve üniversite personeli de maratona yoğun ilgi gösterdi

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden Girne Maratonu’na destek
banner137

 

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, 1. Girne Maratonu’na, gün boyunca sağlayacağı ambulans hizmeti ile destek sponsoru oldu.

“Seni hiç tanımasam da senin için koşuyorum” sloganıyla 8 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek maratonun geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek, erkek ve kadın kategorilerinde “3, 7 ve 21 kilometre” koşulacak maraton için 3 Nisan 2018 tarihinde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de bir kayıt masası oluşturuldu. Hastane ve üniversite personelinin yoğun katılım gösterdiği 1. Girne Maratonu’na 59 kişinin kaydı gerçekleştirildi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Nail Bulakbaşı, bu kadar geniş çapta düzenlenen maraton etkinliği ile sağlıklı bir yaşamın ön koşulu olan sportif etkinliklere dikkat çekilmesinin önemine işaret ederek bunun yanında sosyal sorumluluk açısından farkındalık yaratan bu etkinlik ile maddi ve manevi olarak bu alanda gönüllü çalışan bir vakfa destek verilmesinin de çok değerli bir çaba olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bulakbaşı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak böylesi özel bir etkinliğe destek sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, maratona kaydolup destek veren Hastane ve Üniversite personeline teşekkür etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.