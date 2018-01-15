"Dr. Küçük’ün kutsal emanetine sahip çıkılarak çözüme ulaşılabilir"

Türkiye olmadan Kıbrıs Türk Halkı’nın var olamayacağını ortaya koyarak varoluş mücadelesini örgütleyen Dr. Fazıl Küçük’ün, ENOSİS’e büyük bir cesaretle karşı çıktığını belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, Dr. Küçük’ün Kıbrıs’da yaşanan olaylarının Dünya’da yankı bulmasında öncü rolü bulunduğunun altını çizdi

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 34’üncü yıldönümünde mesaj yayımlayarak, halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde farklı ve silinemez bir yere sahip Dr. Küçük’ün, en kritik dönemlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın liderliğini cesaretle üstlenen Milli Mücadele Kahramanı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Türkiye olmadan Kıbrıs Türk Halkı’nın var olamayacağını ortaya koyarak varoluş mücadelesini örgütleyen Dr. Fazıl Küçük’ün, ENOSİS’e büyük bir cesaretle karşı çıktığını belirten Savaşan, Dr. Küçük’ün Kıbrıs’da yaşanan olaylarının Dünya’da yankı bulmasında öncü rolü bulunduğunun altını çizdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolu açan büyük bir lider ve unutulmaz devlet adamı olduğuna dikkat çeken Savaşan, Küçük’ün hayatını Kıbrıs Türkleri’nin varlığını korumaya adadığını belirterek, Kıbrıs’da adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ve istikrarın egemen olabilmesinin ancak Dr. Küçük’ün bıraktığı kutsal emanate sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Savaşan mesajının sonunda, “unutulmaz liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü aramızdan ayrılışının 34’üncü yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.