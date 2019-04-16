Dr. Küçük’ü unutturmayacağız

UBP Başkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi'nin devrinin yıldönümünde Dr. Küçük’ü unutan veya unutturmaya çalışanları protesto ederek, “Halkımız, Dr. Küçük'ü asla unutmayacak, unutturmayacak” dedi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk Varoluş ve Mücadele tarihinin lideri Dr. Fazıl Küçük önderliğinde Vakıflar İdaresi'nin İngiliz Koloni İdaresi'nden Kıbrıs Türkü'ne devri için gösterilen çaba ve elde edilen başarının Kıbrıs Türk tarihi açıdan önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk Halkı'na devrinin 63'ncü yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Ersin Tatar mesajında şunları kaydetti:

" Kıbrıs'taki Türk Vakıf olayı Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığının ebedileşmesinin ilk harcıdır. Ancak gün gelmiş İngiliz Koloni İdaresi, adadaki Türk varlığını baskı ve kontrol altına alabilmek adına Vakıflar İdaresi'ne el koymuş Kıbrıs Türkü'nün başının öne eğilmesine sebep olmuştur. Ne var ki, Kıbrıs Türkü bunu kabul edemezdi. Nitekim Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdiği mücadele sonucu Vakıflar İdaresi'nin Kıbrıs Türklerine devredilmesini sağlanmış ve bu mücadele toplumuza, güç, güven katmıştır.

Dolayısı ile Vakıflar İdaresi'nin halkımıza devrini bir kez daha candan kutlarken Doktor Küçük ve arkadaşlarını da minnet ve şükranla anarız. Kıbrıs Türkü kadirşinas bir halktır. Kıbrıs Türkü geçmişi ile milli mücadeleye sahip çıkmanın kendisini güvenle ileriye taşıyacağını iyi bilmektedir.

Bu bağlamda, Dr. Küçük adını böylesi bir tarihi günde unutan veya unutturmaya çalışanları protesto eder, halkımızın Dr. Küçük'ü asla unutmayacağına, unutturmayacağına dikkatleri çekerim.”