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Dr. Küçük Müzesi’ne öğrenci akını

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Dr. Küçük Müzesi’ni 3-26 Ocak tarihleri arasında 24 okuldan bin 418 öğrenci ile 120 öğretmenin ziyaret etti

Dr. Küçük Müzesi’ne öğrenci akını
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Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Dr. Küçük Müzesi’ni 3-26 Ocak tarihleri arasında 24 okuldan bin 418 öğrenci ile 120 öğretmenin ziyaret ettiğini açıkladı. 

Vakıf’tan verilen bilgiye göre, müzeyi ziyaret eden öğrenciler Dr. Küçük Vakfı Görevlisi Ayfer Arslan Özdiken’den bilgi alarak, Dr. Küçük’ün çalışma ofisini, 25 yılı aşkın süre kullandığı muayenesini, laboratuvarını ve yaşadığı evi gezerek fotoğraf çektirdiler. Müzede, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını anlatan belgeseli izleyen öğrencilerin zaman zaman duygusal anlar yaşadığı da belirtildi.
Müzeyi ziyaret eden okullar şöyle; Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 9 Eylül İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Hamitköy İlkokulu, Vadili İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Cihangir İlkokulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Nejat British School, LittleBeesJunior School, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Çamlıbel Aysın İlkokulu, İnönü İlkokulu, Dörtyol İlkokulu. 

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