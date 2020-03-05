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Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı

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İsmet İnönü’nün torunu olan ve dört dönem CHP milletvekilliği yapan Gülsün Bilgehan, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi üyeleriyle Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti

Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı

Dr. Fazıl Küçük Müzesi önceki gün çok değerli bir misafiri ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu olan ve dört dönem CHP Ankara milletvekilliği yapan Gülsün Bilgehan, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği üyeleriyle birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikler çerçevesinde ülkemize davet edilen Gülsün Bilgehan, Kadınlar Birliği üyeleriyle birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne yaptığı ziyarette müzeye olan hayranlığını gizleyemedi.

Gülsün Bilgehan, Dr. Fazıl Küçük’ün dedesi İsmet İnönü ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını görünce duygulandı.

Bilgehan, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatıyla ilgili bilgeler alırken, ona yakışan bir müze yapılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda D. Fazıl Küçük Vakfı adına Mehmet Küçük tarafından Bilgehan’a Dr. Fazıl Küçük anı parası ve okullara dağıtılacak dört kitaptan oluşan Dr. Küçük’le ilgili hikaye serisini hediye etti.

Öte yandan Bilgerhan, dün Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiği ‘Cumhuriyet, Atatürk Devrimleri ve Kadın’ konulu konferansta sunum yaptı.

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