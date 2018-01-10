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Dr. Küçük için bir eser daha

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Sadık Zabit, ‘Ölümsüz Lider Dr. Fazıl Küçük’ isimli eserini seslendirdi

Dr. Küçük için bir eser daha

Ülkemizin değerli sanatçılarından olan söz yazarı emekli öğretmen Sadık Zabit, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük için 1986 yılında yazarak bestelediği eserini seslendirdi.

36 yıllık öğretmenlik hayatı sonrasında emekli olan Zabit, ‘Ölümsüz Lider Dr. Fazıl Küçük’ adında yazıp bestelediği eserini Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın katkılarıyla stüdyoda da seslendirerek CD’ye kayıt yaptı.

 ‘Ölümsüz Lider Dr. Fazıl Küçük’ ismini verdiği eserinin CD’sini dün Dr. Fazıl Müzesi sorumlusu Altay Sayıl’a takdim eden Zabit, beklentisinin bu eserinin okullarımızda marş olarak okunması olduğunu kaydetti.

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