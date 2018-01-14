“Dr. Küçük, halkın gönlünde her zaman yaşayacak”

TMT Mücahitler Derneği, Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk tarihinin en parlak sayfasında yerini koruyacağını ve Kıbrıs Türk halkının gönlünde her zaman yaşayacağını vurguladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 34’üncü ölüm yıldönümünde toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü özlem, sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Bayar, “Dr. Küçük, Kıbrıs Türk tarihinin en parlak sayfasında yerini koruyacak ve Kıbrıs Türk halkının gönlünde her zaman yaşayacaktır” dedi.

Celal Bayar, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Küçük’ün İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı örgütlü siyasi direniş başlattığına, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüğünü savunduğuna, kalemi ve Halkın Sesi gazetesiyle halkla bütünleştiğine dikkat çekti.

Küçük’ün genç ve idealist bir doktor olarak başladığı çalışma hayatında Atatürkçü çizgiden hiç uzaklaşmadığına, köy köy gezip halkın sorunlarıyla ilgilendiğine işaret eden Bayar, “Alçak gönüllü ve halk adamı oluşu onun en büyük özellikleriydi. Eğitime bilime ve gençliğe büyük önem verirdi” dedi.

Milli mücadele meşalesini ateşleyen Dr. Küçük’ün toplum için yaptıklarını anımsatan Bayar, şunları kaydetti:

“Türk Aile Mahkemesi’nin kuruluşu, Türk Tali okullarının açılışı, Müftülük makamının yeniden yapılandırılması ve Evkaf’ın Türk halkına devri o günlerin zor şartlarında elde ettiği önemli başarılarıdır. Dr. Küçük halkımız ve davamızla ilgili büyük uğraş verdi. 1973 yılında görevini dava arkadaşı Rauf R. Denktaş’a devretti. Lider olarak başlattığı siyasi direniş hareketinin başarıyla sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden biri oldu.”



