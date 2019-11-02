Dr. Küçük anı parası tanıtıldı

Liderimiz Dr. Küçük adına Avrupa Merkez Bankası izinli 0 Euro anı parası basıldı. Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük amaçlarının gelir elde etmek değil, Dr. Küçük’ü dünyaya tanıtmak olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısına Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, anı paralarının basımıyla ilgili proje sorumlusu Iravis Bilişim, Bilgisayar, Matbaa ve Pazarlama Hizmetleri Ltd adına Nümisma Özgür Honça, Dr. Öner Özerdem, Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Mehmet Aldemir ve Bilge Küçük ile bazı vatandaşlar katıldı.

“AMACIMIZ HEM DR. KÜÇÜK’Ü HEM KKTC’Yİ DÜNYAYA TANITMAK”

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının belirli bir gelir elde etmek değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Küçük, basılan 10 bin adet anı parasının KKTC’nin yanında Türkiye ve Avrupa’da da satışa çıkacağını dile getirdi ve bu şekilde hem Dr. Fazıl Küçük’ün hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya tanıtılmış olacağını vurguladı.

PARANIN TÜM ÖZELLİKLERİ EURO BANKNOTLARLA EŞDEĞER

Anı paralarının basımıyla ilgili proje sorumlusu Iravis Bilişim, Bilgisayar, Matbaa ve Pazarlama Hizmetleri Ltd adına Nümismat Özgür Honça ise paranın tüm özelliklerinin Euro banknotlarla eşdeğer olduğunu kaydetti.

Honça paranın bu özelliği nedeniyle tedavüle sürülmemesi için anı parasının “0” değeriyle basıldığını dile getirdi.

Bu anı paralarının Avrupa Merkez Bankası’nın yetkilendirdiği gerçek Euro paraların basımının yapıldığı Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı Euro kağıtlarına basıldığını aktaran Honça, yakın gelecekteki diğer projelerinde de örnekler verdi.

10 bin adet basımı yapılan “0” Euro Dr. Küçük anı parasının bir kısmı, Dr. Küçük Vakfı aracılığı ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde isteğe göre banknot veya zarf içinde satışı yapılacak.



