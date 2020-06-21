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"Dr. Fazıl Küçük'ün Hemşerimiz çıkması bizleri ayrıca onurlandırdı"

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KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği "Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Hemşerimiz çıkması bizleri ayrıca onurlandırdı"

"Dr. Fazıl Küçük'ün Hemşerimiz çıkması bizleri ayrıca onurlandırdı"

KKTC Adıyamanlılar Derneği Başkan vekili Suphi Asiltürk, yazılı bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük; mücadelesiyle her zaman saygıyla, gururla andığımız büyük bir liderdir. Hürriyet Gazetesi usta kalemlerinden köşe yazarı Yalçın Bayer'in köşesine taşıdığı yazısı "Dr. Fazıl Küçük Adıyamanlı (Kommageneli) Çıktı" haberi bizleri ayrıca heyecanlandırdı ve onur duyduk.

Tarihçi ve sosyolog, Muharrem Tekbaş’ın yaptığı araştırmalar sonucu Adıyamanlı olduğu ortaya çıkan Dr. Fazıl Küçük'ü Adıyamanlı hemşerimiz olarak bundan sonra KKTC'de olduğu gibi KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Adıyaman'da da anma etkinliklerinin yanısıra adını  yaşatmak için girişimler başlatıyoruz.

Bu vesile ile tüm babaların ve baba adaylarının babalar gününü kutlar başta hakkın rahmetine kavuşmuş Dr. Fazıl Küçük olmak üzere tüm merhum babalara Allahtan rahmet dilerim."

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