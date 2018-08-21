Dr. Fazıl Küçük Hareketi Anıttepe'yi ziyaret etti

Dr. Fazıl Küçük Hareketi, Kurban Bayramı nedeniyle Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti.



Hareketten yapılan açıklamada, Küçük’ü dün kabri başında ziyaret ederek, saygıyla andıkları belirtildi.



Açıklamada ayrıca Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine bereket getirmesi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.