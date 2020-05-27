Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki trafik ışıkları devre dışı kaldı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Atatürk Spor Salonu kavşağındaki trafik ışıklarının meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları gerektiği kaydedildi.